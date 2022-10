All'Ottavio Morino non si passa: Ambrogio fa doppietta ma nulla può contro l'eurogol di Bianco

La Saviglianese strappa il secondo posto al Cuneo Olmo imponendosi per 4-2: una partita "folle", in cui i maghetti si sono portati avanti di due reti nel corso del primo tempo nel lasso di 60'', prima con Zavattero (che approfitta di una uscita a farfalle del portiere) e in seguito con l'eurogol di Bianco, che toglie le ragnatele dall'incrocio dei pali con una conclusione dai 35 metri. Gli ospiti non ci stanno e nella seconda frazione si rifanno sotto con la doppietta di Ambrogio: il capitano biancorosso pareggia i conti segnando due reti nate dagli sviluppi da palla inattiva. Una rimonta incredibile, stravolta dall'espulsione di Civalleri (doppio giallo), in concomitanza con il calcio di rigore trasformato da Crosetto. Come nel primo tempo, i padroni di casa segnano due gol nel giro di pochi minuti e Francesetti chiude i giochi a ridosso della mezzora.

A Gianfranco Tufo l'aria di alta classifica piace e con questa dura punizione conquista il secondo posto, dietro all'incrollabile Cheraschese, prossima avversaria proprio di Cristian Tolu e dei suoi aquilotti.

MAGIA BIANCO

La squadra di Tolu inizia applicando un pressing asfissiante sui locali, che vanno in difficoltà e soprattutto in confusione, concedendo l’iniziativa ai biancorossi. I ragazzi di Tufo, comunque, si compattano e riescono a sopperire all’agguerrito approccio dei rivali, che rischiano poi su una grande incursione solitaria sulla sinistra di Simondi, il cui passaggio verso il centro area viene sporcato dalla retroguardia cuneese, che recupera e cerca di ripartire in contropiede: il tutto viene bloccato dal fallo tattico di capitan Crosetto, che stende l’avversario e rimedia un meritato cartellino giallo.

Al 17’ enorme occasione Cuneo, con Santini che calcia una punizione poco fuori dall’area di rigore che viene sporcata dalla barriera rossoblù: eccezionale il riflesso di Negro, che riesce a intervenire sul pallone nonostante fosse in procinto di tuffarsi dal lato opposto. Poco dopo, la Saviglianese “rischia” di passare in vantaggio con un cross dalla sinistra di Zavattero che precipita verso la porta, impegnando Costin che deve smanacciare in angolo.

Al 26’ vantaggio saviglianese, con il cross dalla destra di Crosetti che viene male interpretato da Costin, il quale non intercetta il pallone che capitola sui piedi di Zavattero: il numero 7 da due passi non può sbagliare e sblocca finalmente il risultato. A bruciapelo arriva il raddoppio dei padroni di casa con una vera e propria perla di Bianco: calcio di punizione a centrocampo, pallone appoggiato al numero 8 che dai 35 metri fa partire un bolide che si insacca in maniera impeccabile all’incrocio dei pali. Cuneo annichilito dall’eurogol del centrocampista di Tufo, Tolu è costretto a rimescolare le carte.

I maghetti sfiorano il tris al 35’, col calcio di punizione di Crosetto che si spegne di poco a lato.

Chiara la linea data da Tufo dopo il 2-0 maturato dai suoi: bisogna resistere, i cuneesi vogliono riaprire la partita a tutti i costi e i rossoblù devono proseguire con l’atteggiamento dei primi minuti, cioè tenere botta e (possibilmente) provare a ripartire in contropiede. Proprio da un contropiede nasce un’altra succosa occasione su punizione: ancora una volta è Crosetto a occuparsi della battuta, ma stavolta deve fare i conti coi guantoni del portiere.

La prima frazione di gioco si chiude con il doppio vantaggio dei padroni di casa, bravi a capitalizzare le occasioni create e soprattutto a contenere le iniziative dei cuneesi, che, in questi primi 45’, si sono rivelate poco deleterie.

NON BASTA (SAN) AMBROGIO

Nonostante il Cuneo debba rimontare, Tolu non applica cambi alla formazione, dimostrando di credere nei suoi giocatori e nei suoi ideali. Nessun stravolgimento neanche da parte di Tufo, normale dopo un primo tempo interpretato ottimamente. E ha ragione il tecnico biancorosso, perché al 2’ della ripresa la difesa di casa si addormenta e, su calcio di punizione, Santini pesca benissimo Ambrogio, che con una zampata accorcia le distanze sull’1-2. Il Cuneo è rientrato in campo col piglio giusto e mette alle corde i maghetti, galvanizzato anche dalla rete del proprio capitano: al 4’il calcio di punizione di Kouyate spegne gli animi dei tifosi, che ambivano all’immediato pareggio.

La Saviglianese capisce allora che non deve rimanere a guardare e alza il proprio baricentro: all’8’, su una svirgolata di Bianco, Cukaj riesce a girarsi e a far partire il tiro, ben respinto da Costin con una mano.

Al 21’ arriva il pareggio degli ospiti e ancora una volta è il capitano a timbrare il cartellino: punizione dalla destra e incornata perfetta del solito Ambrogio, che svetta su tutti gli altri e porta il punteggio sul 2-2. Altro calcio piazzato e altro gol subito dalla Saviglianese, che pare soffrire molto questo aspetto. Il capitano cuneese è protagonista di una doppietta non banale, scompigliando i piani di Tufo.

Al minuto 25 l’episodio che può ribaltare l’andamento del match: i saviglianesi arrivano in area e calciano più volte, la difesa ribatte ma Civalleri tocca di mano; calcio di rigore e secondo giallo, con conseguente espulsione, per il terzino sinistro. Dagli undici metri si presenta capitan Crosetto che battezza l’angolino basso, nonostante Costin avesse intuito l’angolo. Maghetti nuovamente in vantaggio e il capitano può lasciare il terreno di gioco per concedere minuti a Botta. Come nel primo tempo, i saviglianesi raddoppiano nel giro di poco: ripartenza sulla corsia mancina, Cukaj raccoglie al limite dell’area e apre a destra per Francesetti, che con una gran botta di destro batte il portiere sul suo palo da posizione ravvicinata per il 4-2. Incontro virtualmente chiuso, coi maghetti che fanno "esplodere" il Morino e devono solo difendere il risultato, perlopiù in superiorità numerica.

Occasionissima per Ambrosino al 34’, con l’attaccante che arriva in area e si presenta davanti al portiere, facendosi però ingolosire e non scaricando verso il compagno messo meglio: il centravanti si fa ipnotizzare da Costin.

Il Cuneo può accorciare con Santini su punizione, ma prima impatta la barriera e successivamente si fa respingere il secondo tentativo dalla retroguardia nemica.

I giocatori di Tolu ci provano più volte, anche con quelle palle inattive che tanto avevano fruttato in precedenza, ma i padroni di casa sono più attenti di prima e riescono finalmente a sbarrare il portone agli invasori. Nel finale i biancorossi rimangono anche in nove, a causa del rosso diretto (probabilmente per espressione ingiuriosa) in direzione di Santini.

Al triplice fischio, i maghetti si riscoprono tali e con una prestazione magica mettono in cassaforte tre punti fondamentali: protetto ancora una volta l’Ottavio Morino (terza vittoria fra le mura amiche) e ora i ragazzi di Tufo volano al secondo posto solitario con 16 punti in classifica, a +1 proprio dalle Aquile che, a questo giro, hanno incontrato delle turbolenze durante il volo. Nel prossimo turno, i rossoblù sfideranno il Candiolo in trasferta, mentre i cuneesi avranno a che fare con un altro big match, andando a sfidare una Cheraschese che sembra ineluttabile.

IL TABELLINO

SAVIGLIANESE - CUNEO OLMO 4-2

RETI (2-0, 2-2, 4-2): 26’ Zavattero (S), 27’ Bianco (S), 2’ st Ambrogio (C), 21’ st Ambrogio (C), 27’ st rig. Crosetto (S), 29’ st Francesetti (S).

SAVIGLIANESE (4-4-2): Negro 6.5, Crosetti 6, Simondi 7 (19’ st Di Francesco 6), Piacenza 6.5, Moise 6, Crosetto 7 (28’ st Botta 6), Zavattero 7 (33’ st Ahmetovic sv), Bianco 8, Ambrosino 6 (45’ st Ceccotti), Cukaj 6.5, Francesetti 7 (39’ st Curti sv). All. Tufo 7.5. A disposizione: Gastaldi, Giordano, Galletto, Ponzi.

CUNEO OLMO (4-2-3-1): Costin 6, Novaro 6 (35’ st Gaied sv), Civalleri 5.5, Belliardo 6 (35’ st Camara Carneiro sv), Kone 6, Ambrogio 7.5, Santini 7, Kouyate 6 (10’ st Ceretto Castigliano 6), Orlando 6, Squillace 6.5, Bodino 6 (45’ st Bozza sv). All. Tolu 6.5. A disposizione: Taricco, Muraku, Maganza, Degiovanni, Ponzo.

GIALLI: 8’ Crosetto (S), 16’ Piacenza (S), 27’ Kouyate (C), 34’ Santini (C), 42’ Kone (C), 7’ st Civalleri (C), 35’ Cukaj (S), 41’ st Ambrosino (S).

ROSSI: 25’ st Civalleri (C), 48’ st Santini (C).

ARBITRO: Francesco Criniti di Pinerolo 6.

LE PAGELLE

SAVIGLIANESE

Negro 6.5 Sventa almeno un paio di tiri importanti ed è indubbiamente degno di nota il grandioso riflesso sulla punizione deviata di Santini.

Crosetti 6 Tiene botta prima su Bodino e successivamente su Squillace, contenendo bene le iniziative di entrambi gli esterni; c'è da migliorare sulle marcature.

Simondi 7 Mostra notevole intensità fin dai primi minuti, scorrazzando sulla fascia mancina come un matto; molto attento anche in chiave difensiva.

19’ st Di Francesco 6 Svolge bene il suo compito, limitando gli attacchi che arrivano dalle sue parti.

Piacenza 6.5 Ha spesso la meglio sugli attaccanti avversari, grazie anche a una fisicità non indifferente; bravo a leggere anticipatamente le azioni, spesso arriva prima di qualunque biancorosso sul pallone.

Moise 6 Ingabbia ottimamente Orlando, tuttavia, ha delle mancanze importanti in occasione dei due gol subiti da palla inattiva.

Crosetto 7 Gioca con un giallo pendente sulla testa per la maggior parte del tempo, ma lui si dimostra superiore a ciò: eccelle in fase di interdizione, benino su punizione, perfetto dal dischetto.

28’ st Botta 6 Apporta nuove energie in mezzo al campo, permettendo alla squadra di resistere alle arrembate nemiche.

Zavattero 7 Sfiora il gol con un cross che stava per beffare il portiere; alla fine, l'estremo difensore si fa beffare da un cross che proviene dalla parte opposta e lui, scaltro come una volpe, deposita il pallone in rete. (33’ st Ahmetovic sv)

Bianco 8 Sforna un gol da cineteca che da solo vale il prezzo del biglietto: una pennellata che ricorda quella di Pirlo in un Parma-Milan del 2010. Per il resto, gioca bene in fase di interdizione e palleggia in maniera efficace.

Ambrosino 6 Nelle gambe ha tanta forza e ha un fisico che gli permette di resistere alle sportellate avversarie; palla al piede corre a testa bassa e certe volte finisce con l'intestardirsi troppo. (45’ st Ceccotti)

Cukaj 6.5 Il suo gioco di squadra è encomiabile, ma alza i giri del motore nel corso della ripresa, creando superiorità numerica e ubriacando gli avversari coi suoi dribbling; suo l'assist che ha chiuso i giochi.

Francesetti 7 Palleggia bene con i suoi compagni di squadra e alla fine mette la ciliegina sulla torta alla prestazione corale siglando il poker definitivo. (39’ st Curti sv)

All. Tufo 7.5 Ottiene i tre punti al termine di una montagna russa sbalorditiva, mettendo a segno dei colpi da KO micidiali nel giro di pochi minuti, sia nel primo che nel secondo tempo. Rischia di crollare, subendo troppo da palla inattiva, ma alla fine ritrova la lucidità necessaria e porta a casa i punti necessari per ottenere il secondo piazzamento della griglia.

CUNEO OLMO

Costin 6 In mezzo ad alcune parate di buona fattura c'è anche un grossolano errore in presa alta che è costato lo svantaggio nel corso della prima frazione.

Novaro 6 Patisce l'intensità di Simondi e si prende a spallate con Francesetti: insomma, contiene i danni in casa propria finché può. (35’ st Gaied sv)

Civalleri 5.5 Rischia poco, anche perché dalle sue parti Zavattero non sempre riesce ad affondare come vorrebbe; l'arbitro però lo punisce per un tocco di mano in area e lo manda sotto la doccia anzitempo, decretando l'episodio che ha svoltato la gara.

Belliardo 6 Fa buona guardia davanti alla difesa e dà una grossa mano alla retroguardia abbassandosi spesso sulla linea dei difendenti e ricoprendo talvolta il ruolo di esterno difensivo. (35’ st Camara Carneiro sv)

Kone 6 A questo giro non si è vista la sua solita imponenza: certo, fisicamente è rilevante e ha grande gamba, ma gli è mancata la giusta attenzione in certi frangenti.

Ambrogio 7.5 Difensivamente fa quel che può, contro una Saviglianese che in 11vs10 dilaga con semplicità. Stavolta, però, si mette in mostra con una grande doppietta da palla inattiva, prima con una zampata e poi con una testata, che regala il momentaneo pareggio alla sua squadra.

Santini 7 Sfiora il gol su punizione, poi è lui ad aiutare Ambrogio a fare gol: il suo palleggio è importante e conferisce i ritmi giusti ai biancorossi, peccato che nel finale perda la testa rimediando un rosso diretto che gli farà saltare la gara coi nerostellati.

Kouyate 6 Meno cinico rispetto alle scorse uscite, per lui troppe sbavature (anche su calcio di punizione, ma soprattutto in mezzo al campo) che lo portano a uscire di scena.

10’ st Ceretto 6 Prova a dare nuove geometrie alla squadra, ma la muraglia saviglianese non gli permette di inventare ciò che vorrebbe.

Orlando 6 Piacenza e Moise lo circondano e lui non riesce a esprimersi come suo solito, rifugiandosi in qualche sponda ma non rendendosi mai pericoloso.

Squillace 6.5 Prova qualche invenzione in più, specialmente quando viene spostato sulla corsia di sinistra, non rendendosi tuttavia veramente concreto.

Bodino 6 Si nota poco, troppo poco, specialmente per colui che è il miglior marcatore della rosa e il secondo miglior realizzatore del girone. (45’ st Bozza sv)

All. Tolu 6.5 Non riesce a esprimersi al meglio nel corso del primo tempo e finisce con l'andare sotto di due reti; nella ripresa entra col piglio giusto (un fattore da non sottovalutare) e trova un meritato pareggio, ma paga gli episodi e termina con lo scivolare al terzo posto.

LE INTERVISTE

«È stata una bella partita, il pubblico deve essersi divertito, ma è stata anche un po’ pazza visti i capovolgimenti - commenta Gianfranco Tufo (Saviglianese) - Loro sono stati bravi a riaprire la gara, noi sicuramente non pensavamo di averla già vinta: in occasione dei due gol siamo stati poco reattivi nella marcatura a zona, ma poi siamo stati bravi a non perderci d’animo. L’espulsione ha ridato morale e infatti nel giro di pochi minuti l’abbiamo rimessa sui binari giusti. Abbiamo sfruttato bene i nostri episodi: abbiamo inflitto due gol da KO e anche chi è entrato per pochi minuti ha dimostrato di tenere fortemente alla causa. Sabato sarà impegnativa, il Candiolo non è da sottovalutare».

«C’è stata una grande reazione della squadra ma il rigore e il rosso ci hanno fatto perdere la fiducia - dichiara Cristian Tolu (Cuneo Olmo) - Entrambe le squadre erano ben messe e hanno espresso un bel calcio. Risultato troppo severo secondo me, ma accettiamo la sconfitta e facciamo i complimenti agli avversari. Mi fa più arrabbiare avere perduto la testa che avere perso la partita. Con la Cheraschese sarà veramente dura, ho tante defezioni, è vero, quindi ci impegneremo al meglio».