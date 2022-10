Il Baci vede viola, il Cenisia stringe i denti e ribalta la partita

Bacigalupo contro Cenisia era una partita che alla vigilia prometteva battaglia e scintille, con le squadre separate da soli due punti in classifica in favore dei nerazzurri. Le attese non sono state tradite e un po' a sorpresa sono le violette ad aggiudicarsi i tre punti in rimonta per 2-1, grazie ad un Taga incontenibile e ad un Bacigalupo troppo brutto per essere vero nei secondi 45 minuti dopo un primo tempo brillante trascinato da Mazniku e Colantuono. I cambi han fatto la differenza per Curcio, il quale ha ottenuto buone risposte da Benso e soprattutto da Bruscella, in crescita rispetto alle ultime uscite.

PRIMO TEMPO VIVACE

L’inizio del match è subito animato e mostra un Cenisia molto alto a far pressing sulla trequarti del Baci, mentre i padroni di casa subito pronti a verticalizzare per saltare il pressing delle violette. La prima occasione della partita capita sulla testa di Mazniku che schiaccia in maniera imprecisa, trovando comunque i guantoni di Soccavo, un cross confezionato alla perfezione da Friso. Tanti i capovolgimenti di fronte, quasi sistematici e continui, infatti le due squadre danno l’impressione di segnare in ogni momento, ma le reti continuano a rimanere inviolate, grazie alla troppa imprecisione sottoporta di Airoldi prima e Taga poi, quest’ultimo si fa murare al 25’ da una grande parata di Toffanello.

Palazzo domina a centrocampo, gestendo ogni pallone senza alcun affanno nemmeno con la marcatura a uomo di Colantuono e Mazniku, il migliore per il Baci nella prima mezz’ora grazie alla sua dinamicità sulla fascia. Al 39’ si sblocca finalmente la partita, corner dalla sinistra per i nerazzurri, pallone in mezzo, Mazniku svetta su tutti e questa volta non sbaglia prendendo in controtempo l’incolpevole Soccavo. Squadre al riposo sull’1-0 per i padroni di casa con un secondo tempo che promette scintille.

CENISIA VIOLA DI RABBIA



Mingardo è costretto a sostituire Mazniku per problemi fisici e la sua squadra sembra risentirne, infatti i primi minuti della ripresa sono a tinte viola vivace. Curcio, dal canto suo, toglie Napoli che non ha 90 minuti nelle gambe per mettere Benso e i suoi centimetri e la squadra gira meglio. Al 5’ gli ospiti pareggiano con il solito Taga, il quale coglie un lancio telecomandato di Bruscella a scavalcare la linea difensiva di casa e lascia partire un destro secco che si deposita in porta con l’ausilio del palo. L’inerzia della partita è ora tutta a favore degli ospiti, i quali sembrano avere una marcia in più dettata da più grinta e voglia.

Allo scoccare del 20’ serve una parata fantascientifica di Toffanello ad evitare il vantaggio del Cenisia: bella azione manovrata da Taga sulla destra, pallone in mezzo per Bruscella che non colpisce benissimo ma riesce a indirizzare il pallone nello specchio, tuttavia l’estremo difensore di casa si supera con un colpo di reni strepitoso. Toffanello tiene in piedi i suoi anche al 24’ dove dice no ad un destro a botta sicura di un incontenibile Taga.

Allo scoccare della mezz’ora la resistenza nerazzurra crolla e stavolta nemmeno Toffanello, commovente sul tiro del neoentrato Picciano, non può nulla sul successivo destro di Benso dritto sotto l’incrocio. L’impressione dei primi minuti successivi al gol del Cenisia è stata confermata e il vantaggio delle violette è meritato visto l’inspiegabile calo dei ragazzi di Mingardo.

Il Cenisia rimane in 10 per l’infortunio corso a Benso e non avendo più cambi disponibili Curcio deve fare di necessità virtù andando a modificare l’assetto coprendosi inevitabilmente, ma i lupi non pungono. L’unica occasione ghiotta capita sulla testa di Laureana ma la sua mira non è precisa e il pallone si perde sul fondo.

Curcio gioisce per questa grande vittoria per 2-1 ottenuta con grande carattere, da squadra che sa bene quello che vuole fare ‘’da grande’’ e dove anche la panchina è stata capace di ribaltare la partita con voglia e determinazione. Tanti punti interrogativi per Mingardo, infatti la sua squadra nel secondo tempo è parsa stanca e priva di idee dopo una prima frazione che aveva lasciato intendere tutt’altre cose, va rivisto qualcosa.

IL TABELLINO

BACIGALUPO – CENISIA 1-2 (1-0;1-2)

Reti: 39’ Mazniku (Ba), 5’st Taga (Ce), 30’st Benso (Ce)

BACIGALUPO (3-4-1-2): Toffanello 7, Solustri 5.5, Privileggio 6.5 (18’st Bolzon 6), Saggese 6, Mazniku 6.5 (1’st Lubello 6), Pretari 5.5, Colantuono 6.5 (7’st Massara 6), Friso 6, Airoldi 6 (40’st Laureana sv.), Guida 5.5, Milanesio 6.5. A disposizione: Oliveto,Tumminelli, Massara, Piai. All: Mingardo 6.

CENISIA (4-2-3-1): Soccavo 6.5, Sorbone 6, Fezulla 6 (26’st D’Uva 6), Palazzo 7, Feer 6.5, Ballici 6.5, Taga 7.5, Vizzi 6.5 (12’st Taricco 6.5), Napoli 6.5 (1’st Benso 7), Bruscella 6.5 (28’st Picciano 6.5), Bellone 6 (23’st Gaina 6). A disposizione: Girardi, Luly,Dematteis. All: Curcio 7.5.

AMMONITI: 44’ Palazzo (Ce)

ARBITRO: Pesare di Nichelino 6.5 Direzione di gara decisa e senza imprecisioni.

LE PAGELLE

BACIGALUPO

Toffanello 7 Tiene letteralmente in piedi i suoi finché può nella ripresa inesistente del Baci. La parata su Bruscella merita tanti applausi.

Solustri 5.5 Bruscella gli crea tanti grattacapi e lo tiene in apprensione per tutto l’arco del match.

Privileggio 6.5 La fascia sinistra è casa sua, fa su e giù con una grinta incredibile, gli manca solo la precisione nei cross.

18’st Bolzon 6 Fa il suo senza sbavature.

Saggese 6 Roccioso e duro da superare nei primi 45 minuti, nella ripresa subisce la pressione degli attaccanti ospiti.

Mazniku 6.5 Sin dai primi minuti lascia intendere che sta partita deve avere la sua firma e la trova al 39’. Esce per problemi fisici.

1’st Lubello 6 L’ultimo a mollare nella difesa dei nerazzurri.

Pretari 5.5 Le incursioni di Bruscella, Taga e Napoli lo mandano in affanno, nonostante qualche buona chiusura

Colantuono 6.5 Con la sua velocità ed esplosività nel primo tempo il Baci riesce a ripartire bene per far male alle violette, anche se spesso tiene palla qualche secondo di troppo e si innervosisce.

7’st Massara 6 Non riesce a dare sostanza entrando in un momento nero della partita per la squadra.

Friso 6 Parte bene con coraggio e estro, poi si spegne pian piano senza incidere.

Airoldi 6 Una giornata non facile per lui passata tra le grinfie di Feer e Ballici che lo arginano bene.

40’st Laureana sv.

Guida 5.5 Non entra mai nel vivo del match ma non per colpe solo sue, i palloni giocabili sono pochi.

Milanesio 6.5 Va via tantissime volte a Sorbone, che deve anche tenere d’occhio Privileggio. Nella ripresa patisce anche lui il calo fisico della squadra.

A disposizione: Oliveto, Tumminelli, Piai.

All: Mingardo 6 Un primo tempo intenso e dove la squadra ha meritato di passarre in vantaggio, poi un calo fisico e mentale che lascia molti punti interrogativi.



CENISIA

Soccavo 6.5 Dà tanta sicurezza ai suoi uscendo bene sulle palle alte, sul gol non può nulla.

Sorbone 6 I primi 45 minuti sono da dimenticare, infatti Milanesio e Privileggio gli vanno sempre via, nella ripresa entra con un altro piglio.

Fezulla 6 Finché è in campo Mazniku soffre il suo dribbling e la sua dinamicità. Si fa preferire nel secondo tempo.

26’st D’Uva 6 Attento a non commettere errori.

Palazzo 7 Il solito dominatore del centrocampo viola, l’ammonizione non lo scalfisce e continua a farla da padrone.

Feer 6.5 Marca stretto Airoldi che non riesce mai ad avere spazio per colpire Soccavo.

Ballici 6.5 Meno pulito di Feer palla al piede ma efficace sulle palle aeree.

Taga 7.5 Nel primo tempo è devastante sulla fascia destra non trovando il gol per dettagli, nella ripresa si scatena ancora di più riuscendo a firmarsi sul tabellino dando il via alla rimonta.

Vizzi 6.5 Conduce una partita diligente e giocata con tanto cuore e tanto spirito di sacrificio, non risparmiandosi.

12’st Taricco 6.5 Cattivo, deciso e soprattutto preciso nei passaggi.

Napoli 6.5 Fa a sportellate coi centrali del Baci e spende tante energie che gli lasciano qualche acciacco fisico.

1’st Benso 7 Il suo ingresso dà un nuovo volto al Cenisia e gli regala la vittoria.

Bruscella 6.5 Una spina nel fianco sulla fascia sinistra, gli manca solo la precisione sotto porta, ma è sembrato in netta crescita rispetto alle ultime uscite.

28’st Picciano 6.5 Entra e trova quasi subito il gol ma Toffanello gli nega la gioia.

Bellone 6 Non riesce ad incidere come vorrebbe mister Curcio ma si impegna e non poco.

23’st Gaina 6 Entra e si mette subito a pressare il portatore di palla.

A disposizione: Girardi, Luly,Dematteis.

All: Curcio 7.5 Che reazione da parte dei suoi che si dimostrano, dopo il pareggio ottenuto con la Cbs, una squadra da rimonte. Tanti elementi hanno mostrato attributi e attitudine ad adattarsi e comprendere il momento della partita.