Intensità, reti ed emozioni: la capolista cade in fondo al lago

Una partita straordinaria per emozioni e intensità si conclude sul punteggio di 3-2 in favore del Baveno. Tutto alla grande per i padroni di casa, ma risalta ancora di più se a cadere è la grande capolista Sparta Novara, andata in contro al primo KO stagionale. Succede tutto nel primo tempo, con uno scatenato Giannino a guidare i suoi verso una vittoria importantissima, data la caratura dell'avversario affrontato e la partenza difficoltosa dei biancoblù in questa stagione. Se i lacuali possono essere soddisfatti del risultato ottenuto e della prestazione, lo stesso non si può dire per i novaresi: dopo un primo tempo horror, la Sparta prova a raccogliere i cocci nella ripresa, ma non riesce a rimontare il passivo e perde la testa della classifica in favore del Gassino e dell'Accademia Borgomanero, ora appaiate in vetta a 15 punti.

I primi minuti di gioco si caratterizzano per grande intensità e agonismo, con continui ribaltamenti di fronte e occasioni da entrambe le parti. Apre le danze il Baveno, che già al 4’ minuto sfonda sulla fascia destra (non sarà l’ultima volta): Corazzini arriva alla conclusione dal limite dell’area, con la palla che sorvola altissima la porta difesa da Zanotti. La Sparta non ci sta e quattro minuti più tardi ci prova su punizione con Andriani: deviazione e palla che termina sul fondo. Nei minuti successivi è la formazione di Novara a fare la partita, con i lacuali che mantengono un atteggiamento prudente e provano spesso a ripartire con lanci lunghi; in una di queste occasioni Calessi ha la chance per portare in vantaggio i suoi ma, complice la pressione della difesa avversaria, conclude debolmente tra le braccia del portiere. La partita si accende all’improvviso tra il 19’ e il 25’, con ben quattro reti segnate in soli sei minuti (e se non è un record, poco ci manca). È il Baveno a rompere per primo l’equilibrio: Tartaro vince un contrasto sulla fascia sinistra e conclude verso la porta; la palla, deviata da un difensore, carambola sui piedi di Giannino, che all’interno dell’area di rigore non lascia scampo a Zanotti.

La Sparta accusa il colpo, e subisce immediatamente il gol del 2-0: Gagliardi riconquista palla a centrocampo, si presenta al limite dell'area fendendo la difesa ospite come un coltello rovente nel burro e insacca con un destro delizioso sotto al sette. I novaresi non ci stanno, e al 23' accorciano le distanze: lancio dalle retrovie che coglie impreparata la retroguardia del Baveno e permette a Omoregbe di trovarsi solo davanti a Leone; il portierino biancoblù ferma il tentativo di dribbling del centravanti, ma la palla schizza sui piedi di Spataro (tra i migliori in campo per la Sparta) che non perdona e con un tocco morbido spedisce in porta la sfera. La partita sembra riaprirsi, ma è solo un'illusione passeggera: il Baveno segna infatti immediatamente la rete del 3-1 con Giannino che, ben imbeccato da un lancio preciso di Tartaro, firma la doppietta personale approfittando delle praterie concesse dalla difesa ospite sulla fascia destra.

In avvio di seconda frazione i ragazzi di Pescarolo si gettano in avanti alla disperata ricerca della rete che riaprirebbe la partita. All'8' è il neoentrato Omoruyi a concludere con energia verso la porta al termine di una progressione sull'out di sinistra; la sfera è però deviata in calcio d'angolo da un provvidenziale intervento difensivo. La Sparta macina gioco, il Baveno difende con ordine: ci provano senza successo Omoregbe con un'imprecisa conclusione dal limite (11'), ancora Omoruyi con un tiro che sibila accanto al palo dopo una sterzata che manda al bar l'intera retroguardia bavenese (13') e Visconti, liberato al tiro da un delizioso fraseggio di prima che lo vede prtagonista insieme a Drappo e Omoregbe (36').

La caparbia insistenza ospite è premiata a 5 minuti dal termine della partita, quando, in seguito a un errore in disimpegno, Omoruyi entra di prepotenza in area di rigore e insacca con un bel diagonale. Negli ultimissimi istanti la Sparta va addirittura vicino a riacciuffare la partita: Leone non riesce ad allontanare una palla scodellata a centro area, si accende una gran mischia con i tentativi di Omoregbe e Omoruyi che vengono però contrati dalla retroguardia biancoblù. Si tratta dell'ultima emozione del match: Baveno batte Sparta Novara per 3-2.

IL TABELLINO

BAVENO-SPARTA NOVARA 3-2

RETI: 19' Giannino (B), 20' Gagliardi (B), 23' Spataro (S), 25' Giannino (B), 39' st Omoruyi (S).

BAVENO (4-3-3): Leone 6, Corazzini 6.5, Mariniello 6 (28' st Vergani 6), Pinzino 5.5 (22' st Donato 5.5), Chafri 6.5, Gagliardi 7, Frigerio 5.5, Preiata 6.5 (16' st Afri 6), Giannino 7.5, Calessi 5.5 (18' st Capparelli 6.5), Tartaro 7. All. Tonati 6.5.

SPARTA NOVARA (4-3-3): Zanotti 6, Buscemi 6.5 (28' st Zanchetta 6), Martelli 5 (29' Villaraggia 6.5), Alliata 5, Stranieri 5.5, Drappo 6.5 (43' st Paviglianiti s.v.), Visconti 7, Andriani 6 (22' st Dal Moro 6), Spataro 7, Piccolini 5 (4' st Omoruyi 7), Omoregbe 6. All. Pescarolo 6.

AMMONITI: Spataro (S), Drappo (S), Zanchetta (S), Gagliardi (B).

ARBITRO: Maurizio Fais di Anzola 6.5.

LE PAGELLE

BAVENO

Leone 6 Non ha colpe sui gol subiti; con una sua uscita imprudente nel finale ha rischiato di far pareggiare gli avversari.

Corazzini 6.5 Qualche incertezza in avvio, cresce con il passare dei minuti fino a risultare uno dei migliori in campo per i suoi.

Mariniello 6 Dalle sue parti si aggira spesso Spataro, un cliente davvero scomodo; garantisce comunque una buona copertura della fascia (28' st Vergani 6 ben poco lavoro nei minuti finali).

Pinzino 5.5 Non sempre sicuro, commette più di un errore in disimpegno (22' st Donato 5.5 Si trova a dover fronteggiare un Omoruyi in stato di grazia).

Chafri 6.5 Insieme a Corazzini il migliore della retroguardia biancoblù. Vince quasi ogni duello con il gigante Omoregbe.

Gagliardi 7 Il gioco del Baveno passa dai suoi piedi. Mezzo punto in più per la gemma che vale il momentaneo 2-0.

Frigerio 5.5 Molto compassato, resta per quasi tutta la partita tagliato fuori dal gioco.

Preiata 6.5 Ottimo a far legna a centrocampo, recupera una quantità infinita di palloni (16' st Afri 6 Una mezz'ora di sacrificio; dà una mano alla squadra a difendere il vantaggio).

Giannino 7.5 Autore della doppietta che stende lo Sparta, sempre pimpante e nel vivo del gioco.

Calessi 5.5 Avulso dalla manovra e inconsistente, tocca pochissimi palloni (18' st Capparelli 6.5 Lotta con grinta su ogni pallone, recuperandone diversi).

Tartaro 7 Fa a sportellate per tutta la partita e permette di far salire la squadra. Dimostra anche di avere un piede educato lanciando spesso i compagni in profondità.

All. Tonati 6.5 Il Baveno è ben messo in campo; bravo a non permettere ai suoi di disunirsi nei minuti finali dopo il gol di Omoruyi.

SPARTA NOVARA

Zanotti 6 Incolpevole sui gol, raramente chiamato in causa nel resto della partita.

Buscemi 6.5 Ottimo in fase di chiusura, si trova spesso a battagliare con Tartaro e non sempre vince il duello (28' st Zanchetta 6 Partecipa all'assalto finale insieme ai compagni).

Martelli 5 Sostituito dopo soli 25 minuti, ha sul groppone il grosso delle responsabilità del terzo gol del Baveno (29' Villaraggia 6.5 Decisamente meglio di chi l'ha preceduto; ottime chiusure difensive).

Alliata 5 Giornata no, gli attaccanti del Baveno sfondano sempre dalla sua parte.

Stranieri 5.5 Qualche errore in disimpegno; va in sofferenza quando Tartaro e Giannino si fanno vedere dalle sue parti.

Drappo 6.5 Discrete trame offensive, le migliori occasioni d'attacco per i novaresi partono dai suoi piedi (43' st Paviglianiti s.v.).

Visconti 7 Non ha paura di ricevere palla tra i piedi, prova sempre a proporsi per avviare l'azione e gioca una gran partita.

Andriani 6 Discreta partita di contenimento, si vede poco in avanti (22' st Dal Moro 6 Si rende utile nel finale).

Spataro 7 Senza dubbio il migliore dei suoi là davanti: svaria su tutto il fronte offensivo senza dare riferimenti e segna il primo gol della sua squadra.

Piccolini 5 Inconsistente e tagliato fuori dalle trame offensive dei suoi (4' st Omoruyi 7 Che impatto! Segna e cambia volto all'attacco della Sparta).

Omoregbe 6 Ci mette il fisico e si sacrifica per la squadra; un po' impreciso sottorete

All. Pescarolo 6 Non è colpa sua se la squadra perde il controllo della partita a metà primo tempo; bravo ad azzeccare i cambi, in particolar modo quelli di Villaraggia e Omoruyi, anche se questo non è sufficiente a pareggiare la partita.

ARBITRO

Maurizio Fais 6.5 Bravo a tenere sempre in mano la partita anche nel nervosissimo finale.