Prodezza al volo come Van Basten, ora la Pro ha trovato il suo bomber

Basta la magia dell'uomo più inaspettato, ma realmente colui che sta facendo la differenza nelle ultime settimane: la Pro Eureka si affida al nuovo bomber Christian Paparo e vince 1-0 contro l'RG Ticino nel big match della sesta giornata del Girone A. Ennesima ottia prestazione della formazione di Moreo, che sale a quota 12 punti e si appresta ad un mese sulla carta meno complesso rispetto a quello affrontato finora; dall'altro lato i neroverdi di Zanardi concedono una gara ad elevata intensità, ma dalla ridottissima vena realizzativa.

LA PARTITA

Prodezza Paparo. Primo tempo subito su ritmi sostenuti, con occasioni da entrambi i lati. Primo pericolo neroverde all’11’ con Abbrescia di testa su corner di Ricucci, Cabrini devia sopra la traversa; risponde un giro d’orologio la Pro con una bella ripartenza sulla sinistra targata Ignico-Pogar, quest’ultimo dal fondo mette dentro e trova una papera di Tamburelli, ma l’arbitro assegna rimessa dal portiere avendo la sfera già oltrepassato la linea di fondo. Funziona la giostra laterale orange, con Tetaj che inizia a scaldare il mancino e Ignico propositivo negli inserimenti dietro la linea difensiva ticinese. Al 26’ occasione colossale per i padroni di casa che nasce da una rimessa sciagurata ospite: Bonamigo controlla in area su servizio di Lancellotta, si gira e svirgola, la palla transita in zona Paparo che però, a porta vuota, cicca malamente la sfera e manca l’appuntamento con il vantaggio. Prova a rirpendersi dallo spauracchio l’RG e una buona chance capita sui piedi di Creminelli, dopo l’uscita con i pugni imprecisa di Zago, ma il numero 7 sulla respinta non capitalizza concludendo a lato. L’inerzia è comunque chiaramente dalla parte della formazione di Moreo che al 36’ passa: rimessa dalla destra, sponda di testa di Bonamigo e Paparo si coordina perfettamente, spedendo un destro al volo che come un arcobaleno si spegne nell’angolino basso beffando Tamburelli. 1-0 meritato, Paparo decisamente galvanizzato dopo la doppietta della settimana scorsa. Calcio d’inizio avversario, palla persa e a momenti arriva l’uno-due micidiale: questa volta scappa sulla destra Tetaj che ne salta due, piattone sul secondo per l’accorrente Ignico che piomba in ritardo sul cross e non riesce a spingere in rete. Creminelli prova a dare una scossa tra le linee, dove Costa ha difficoltà di posizionamento in un ruolo inedito di regista, ma Cabrini fa bene la guardia. Ultimo squillo della prima frazione è ospite, ancora ovviamente con Creminelli, che su corner di Leoncavallo si ritrova liberissimo di colpire indistrubato di piattone, ma smorza troppo e favorisce la presa di Zago. 1-0 Pro Eureka all’intervallo, risultato giusto e persino stretto per i settimesi.



Superiorità numerica inutile. Si riparte con gli stessi 22 in campo e sempre con un’ottima intensità di gioco. Prima azione interessante è di marca ticinese, chiaramente a caccia del pari: cross di Altomonte lungo, sponda aerea di Creminelli e Abbrescia ci prova in girata mancina, alto. Dal lato opposto c’è però un Tetaj indemoniato e al 10’ st il raddoppio è nuovamente sfiorato: discesa sulla destra, numero sulla linea di fondo che manda fuorigiri Grassi e passante della morte che fa tremare i neroverdi sulla linea di porta. Poi la svolta: Abbrescia e Palestro vanno a contrasto, l’attaccante del Ticino reagisce e scalcia il difensore di casa, provocandone la reazione nervosa. Risultato, ammoniti entrambi e Palestro, già ammonito cinque minuti prima, è espulso. Pro in vantaggio, ma dopo un quarto d’ora della ripresa con l’uomo in meno. Corre subito ai ripari Moreo, abbassando Lancellotta sulla linea dei 4 dietro e inserendo Modica, centrocampista più di contenimento, per Bonamigo; chiaramente l’RG di Zanardi prende possesso e campo e la Pro si abbassa dietro la linea del pallone, lasciando al neoentrato Nicoletti il compito di infastidire e tenere su la squadra. Creminelli continua la sua splendida performance sfiorando il bersaglio grosso al 27’ st con un bolide di sinistro da fuori, pizzicato in angolo da Lancellotta. Trovata la quadra, la Pro torna a giocare la partita, anche grazie ad un Serour atleticamente straripante e a Costa, rinato con lo spostamento sulla mezz’ala. Prima Modica va vicinissimo ad un gol capolavoro con un siluro da più di 30 metri, poi Lancellotta non inquadra lo specchio su respinta da corner. Altomonte prova a scuotere i suoi con un destro potente da fuori, ma la macchina offensiva ospite sembra inceppata. Astori nel finale prova su punizione, ma il suo tiro forte è centrale, simbolo di una giornata di scarsa produzione offensiva novarese; Nicoletti la può chiudere nel recupero, ma spara la sfera nel parcheggio. Infine, all'ultimo secondo, c'è ancora tempo per un bel frittatone della difesa ospite, con Astori che decide di prendere in mano il pallone senza che l'arbitro abbia fischiato fallo di gioco e regalando un calcio di rigore alla Pro. Dal dischetto va' Modica, ma la conclusione debole del centrocampista è disinnescata da Tamburelli.

Ultima emzione della gara, termine 1-0 di misura per la Pro Eureka di Moreo che continua nel suo ottimo campionato. Rg Ticino che invece scivola a metà graduatoria, condannato da una rosa corta e da una riforma che non aiuta la dedizione sulla categoria.

IL TABELLINO

PRO EUREKA-RG TICINO 1-0

RETI: 39' Paparo (P).

PRO EUREKA (4-3-3): Zago 6.5, Lancellotta 6.5, Pogar 6.5, Palestro 6, Cabrini 7, Brombal 7, Bonamigo 7 (21' st Modica 6.5), Costa 6.5 (42' st Badaracco sv), Paparo 7 (23' st Serour 7), Tetaj 6.5 (29' st Lorello 6.5), Ignico 6.5 (14' st Nicoletti 6). A disp. Marcello, Pistamiglio, Stocco. All. Moreo 7. Dir. Gasparroni.

RG TICINO (4-2-3-1): Tamburelli 6.5, Ricucci 6, Bentivoglio 6, Cedoloni 6, Sardo 5.5 (31' st Fracassi sv), Grassi 6.5 (41' st Zonca sv), Creminelli 7, Astori 5.5, Altomonte 6.5, Leoncavallo 5.5, Abbrescia 5.5 (38' st Eterno sv). A disp. Maiolo, Tuttolomondo, Campaci. All. Zanardi 6. Dir. Ricucci - Eterno.

ARBITRO: Kengne di Torino 6.5.

AMMONITI: 32' Leoncavallo (R), 11' st Palestro (P), 16' st Abbrescia (R), 44' st Badaracco (P), 50' st Bentivoglio (R).

ESPULSI: 16' st Palestro (P).

LE PAGELLE

PRO EUREKA

Zago 6.5 Non impensierito troppo nell'arco dei novanta minuti, giusto qualche presa salda centrale che comunque mostra attenzione superlativa.

Lancellotta 6.5 Per esigenza a centrocampo si muove bene e gioca semplice, offrendo anche qualche sovrapposizione per dare superiorità. Torna in difesa con l’espulsione di Palestro e regge bene anche se stanchissimo.

Pogar 6.5 Pulito dietro e propositivo in ripartenza nel primo tempo, poco impensierito in una ripresa in totale controllo.

Palestro 6 Pulizia nelle diagonali e tanta garra, poi però prima un pallone perso in uscita a fine primo tempo e poi l'ingenua espulsione rimediata, che lascia i suoi in 10 per mezz'ora.

Cabrini 7 Perfetto ancora una volta, anche nel momento in cui rimane praticamente da solo dietro a guidare la fase difensiva.

Brombal 7 Secondo tempo eroico, tra chiusure in diagonale e contrasti vinti con generosità ed energia, tutto dopo una prima frazione non semplicissima.

Bonamigo 7 Tempi d’inserimento perfetti, prima manca il gol, poi fornisce l’assist per Paparo con una spizzata intuitiva.

21’ st Modica 6.5 Entra per dare contenimento e per lasciare campo a Costa, guida benissimo la squadra, sfortunato dal dischetto seppur la conclusione fosse davvero debole.

Costa 6.5 Non benissimo a livello tattico, ma sempre pulito tecnicamente e lucido in copertura nella prima frazione, si esalta nella ripresa quando si aprono le praterie in contropiede e da' respiro alla squadra gestendo benissimo la palla (42’ st

Badaracco sv).

Paparo 7 Mastino offensivo molto generoso, pecca di lucidità in qualche occasione, ma segna poi un gol spettacolare balisticamente. In affanno viene sostituito nella ripresa, ma rimane uomo copertina della giornata.

23’ st Serour 7 Mette gambe e forza nel finale difficile dei suoi, un giocatore ritrovato importante per Moreo soprattutto in questi finali spezzati in due.

Tetaj 6.5 Uomo in più, dribblatore eccezionale e mancino dorato a servizio della squadra, gioca solo un po' troppo sulle punye nella ripresa e perde qualche palla evitabile.

28’ st Lorello 6.5 Determinazione e cattiveria nel momento del bisogno, nel fortino finale.

Ignico 6.5 Pimpante sulla sinistra, sovrappone sempre bene dietro la linea difensiva e si butta dentro l’area, peccato per il leggero ritardo che nega il gol in un paio di situazioni.

14’ st Nicoletti 6 Prima esterno, poi centravanti, entra poco nel vivo e non si spende più di tanto.

All. Moreo 7 Cambi perfetti del tecnico che legge benissimo l'andamento della gara, in un'ulteriore prova di qualità della sua formazione. Prima o poi arriveranno anche le goleade.

RG TICINO

Tamburelli 6.5 Indeciso in uscita e nel posizionamento nelle prime fasi, bene nella ripresa che conclude anche con la gioia personale del rigore neutralizzato.

Ricucci 6 Prestazione spenta, senza spunti in avanti e con tanta sofferenza nella gestione di Ignico soprattutto.

Bentivoglio 6 Paparo è un cliente scomodo, ma lui tiene bene botta, mentre nella ripresa le squadre lunghe ne condizionano la performance e va in debito di ossigeno.

Cedoloni 6 Attento e attivo in inserimento, è quello che parte meglio dei suoi ma che, allo stesso tempo, si spegne prima: assente ingiustificato nella ripresa.

Sardo 5.5 In difficoltà sugli inserimenti dei padroni di casa, come in quello di Bonamigo da cui nasce il gol; in generale troppo passivo, unico merito ergersi per salvare un gol già fatto prima del cambio (31’ st Fracassi sv).

Grassi 6.5 Bene nelle discese offensive per tutta la partita, con pericolosità accentuata nel finale, ,ma dietro in netto debito con Tetaj e Serour che gli fanno girare la testa (42’ st Zonca sv).

Creminelli 7 Vivace sulla trequarti, unico pericoloso della sua squadra e unico a provare ad andare alla conclusione anche dal limite dell'area.

Astori 5.5 Presenza in mezzo al campo con diversi palloni smistatsi che va però unita ad una follia finale, sintomo di pochissima lucidità.

Altomonte 6.5 Personalità e forza di volontà, impreciso in rifinitura ma può rappresentare sempre una carta efficace per dare una scossa.

Leoncavallo 5.5 Nervoso e poco produttivo, rischia di farsi buttare fuori applaudendo all'arbitro, torna a farsi vedere solo in occasione dei calci piazzati.

Abbrescia 5.5 Tanti, troppi gol mangiati e sovrastato da Palestro. Unico merito far innervosire il centrale già ammonito e farlo buttare fuori (38’ st Eterno sv).

All. Zanardi 6 Buona intensità dei suoi, ma davvero poca cattiveria offensiva: gioco creato, ma mai capitalizzato.

ARBITRO Kengne di Torino 6.5 Ottima direzione di gara e perfetta gestione dei cartellini, solo dopo l'espulsione paga un po' di confusione e nervosismo generale.