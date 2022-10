Savino, l'invalicabile muraglia Orange: la capolista scappa via

La dura vita dei portieri, spesso poco elogiati anche quando mettono la firma pesante su una vittoria significativa. Ma questa volta no, questa volta il portiere va esaltato perché i 3 punti portano il suo, pesantissimo segno. L'Ivrea sbanca Borgaro e prosegue la sua corsa verso la vetta del girone B, ma oltre ai due gol segnati dagli Orange brilla con forza la stella di Federico Savino, portiere eporediese autore in pieno recupero di due miracoli clamorosi, entrambi su Lamaj.

Lombardo può così gongolare e confermare quel primo posto che pesa molto, in virtù anche del cambio di regolamento che vede solo la prima classificata pronta ad accedere alla fase finale per il titolo regionale. Ci sarà da soffrire per l'Ivrea contro grandi rivali, mentre per il Borgaro la strada si fa sempre più tortuosa: la formazione di Oranges ha ora 14 punti di ritardo dalla vetta, troppi per poter ambire a sogni di gloria.

IVREA NERVI D'ACCIAIO

Borgaro poco attento, Ivrea cinico. Un breve riassunto del primo tempo in poche parole, dove nonostante il Borgaro provi a fare il bravo padrone di casa gestendo il pallino del gioco gli errori di disattenzione in tutti i reparti sono un po’ troppi. Un paio di palle gol le mettono subito a referto i gialloblù di Oranges, ma non abbastanza per impensierire Savino. Dal lato opposto gli Orange concretizzano subito quando Ndiaye, tentando la giocata difensiva, spazza la palla sul proprio braccio, decretando il penalty per l’Ivrea. Dal dischetto Brizzi con il mancino spiazza Reale e porta in vantaggio l’Ivrea. Il Borgaro sente il contraccolpo ed è ancora l’Ivrea a creare e macinare chance per allargare il proprio vantaggio e al 17’ l’occasione è davvero ghiottissima: gran palla di Brizzi da sinistra per l’inserimento di Genestrone, che sfrutta bene la mal posizionata difesa del Borgaro per involarsi verso la porta, ma arrivato a tu per tu con Reale è poco freddo e si fa neutralizzare la conclusione.

Per vedere realmente un Borgaro maggiormente in palla bisogna aspettare la mezz’ora, grazie a un Lamaj sempre attivo su tutto il versante d’attacco. Il 10 gialloblù si accende prima da calcio di punizione (dal limite, alto), per poi timbrare il cartellino al 32’, quando con freddezza sfrutta gli sviluppi in un calcio d’angolo raccogliendo una palla vagante e in spaccata spingendola all’angolino alla destra di un immobile Savino. Il Borgaro sembra essere nuovamente in carreggiata, spaventando anche l’Ivrea con una bella azione di Lamaj terminata poi con un tiro alto, ma gli eporediesi ci mettono poco a tornare avanti: al 37’ azione clamorosa, iniziata a sinistra da Moschetta che mette in mezzo teso, trovando Tosi che però in spaccata colpisce la traversa; sulla ribattuta calcia dal limita Brizzi ma viene murato e sulla seconda conclusione, questa volta di Malacrinò, il tap in è facile. Partita che torna in mano agli ospiti, che sul finale possono anche dilagare con Tosi, ma un super Moscogiuri scongiura il peggio con un gran intervento.

SAVINO, GUANTONI SUL RISULTATO

Un secondo tempo decisamente più bloccato rispetto alla prima frazione. Oranges (con Catellani in panchina) stravolge l’undici titolare inserendo prima Balmasseda e poi Puttinati. Di fatto il Borgaro crea di più, lasciando all’Ivrea solamente l’arma del contropiede che, comunque, non è abbastanza per impensierire la retroguardia gialloblù, che tiene bene dietro e spinge con il giusto ritmo in zona offensiva. Di fatto l’ingresso di Balmasseda aiuta molto il reparto avanzato, ma di azioni pericolose nel concreto non ce ne sono: il Borgaro lamenta un potenziale rigore al 9’, ma l’uscita di Savino su un calciatore gialloblù è sul pallone e la chiamata del direttore di gara Alice Tognato di Collegno è corretta. La partita si fa più aspra, con tanti scontri al limite, qualche cartellino e tanti cambi a spezzettare il ritmo di un secondo tempo opposto alla prima frazione, fatta eccezione per il bel colpo al volo di Balmasseda al 14’, terminato alto dopo un cross da destra.

Lombardo compatta il suo Ivrea in un 4-5-1 che vede i nuovi entrati Capello e Cuciurean a dare man forte ai potenziali contropiedi e Pastorello come unico ariete offensivo nelle battute finali. Il Borgaro, seppur con un pizzico di disordine di troppo, porta avanti il proprio assolo minuto dopo minuto, ma dalle parti della retroguardia in casacca arancione non si passa. In compenso l’Ivrea prova a chiuderla in ripartenza con Moschetta, che raccoglie la palla vagante dopo la chiusura di Reale su Pastorello, ma il tap in viene murato prontamente. Tutto finito qui? Assolutamente no. L’ultimo a mollare, ancora una volta, è Enson Lamaj, che si mette sulle spalle il Borgaro e prova a trascinarlo almeno verso un pareggio. Ma di fronte a lui c’è un gigante con i guantoni che porta il nome di Federico Savino: al terzo minuto della ripresa Lamaj calcia una fucilata con il destro nel cuore dell’area di rigore, un gol che sembra fatto ma il portiere eporediese si getta alla sua sinistra e nonostante il tiro fortissimo si tuffa con rapidità e la butta in corner. Un vero miracolo che però non è solo: ultimo secondo, corner disperato per il Borgaro, stacca imperioso Lamaj per un gol che sembra fatto, ma Savino vola alla Buffon nel 2006 e sul triplice fischio dell’arbitro chiude la partita. Due miracoli nel finale e 3 punti a casa Ivrea.

IL TABELLINO

BORGARO-IVREA CALCIO 1-2

RETI (0-1, 1-1, 1-2): 10' rig. Brizzi (I), 32' Lamaj (B), 37' Malacrinò (I).

BORGARO (4-3-3): Reale 6.5, Montenegro A. 6.5 (17' st Centurelli 6), Tridico 6, Pizzicoli 6, Moscogiuri 6.5, Ndiaye 5.5, D'Alise 6 (17' st Natale 6), Canfora 5.5 (10' st Puttinati 6), Merlin 5.5, Lamaj 7, Rossin 5.5 (1' st Balmasseda 6.5). A disp. Di Maio Pescada, Bofalo, Giannini, Musso, Lo Russo. All. Oranges - Catellani 6. Dir. Quaceci - Migliorini Primo.

IVREA CALCIO (4-2-3-1): Savino 7.5, Praduroux 6.5, Lantermo 6.5, Malacrinò 7, Tosi 7, Re 6.5 (37' st Pastorello sv), Brizzi 7 (14' st Cuciurean 6), Tapparo 6.5, Genestrone 6 (25' st Capello 6), Pavan 6 (46' st Pasquato sv), Moschetta 6.5. A disp. Provenzano, Rondoletto, Garavet, Madaro. All. Lombardo 7. Dir. Pasquato.

ARBITRO: Alice Tognato di Collegno 6.5.

AMMONITI: 49' Lamaj[03] (B), 4' st Pizzicoli (B), 5' st Brizzi (I), 26' st Moscogiuri[04] (B).

