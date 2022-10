Scanavino al TOP: Dalbon illude Tona, Fabozzi apre e Occhiogrosso chiude lo show in remuntada

Manita di vittorie consecutive per il Lucento di Paolo Scanavino e testa della classifica conquistata con ampio merito dai rossoblù, più forti delle importanti assenze dall'inizio come Tucci (nemmeno convocato), Buffone, Palermo, Rigatto, Borgotallo e compagnia bella, contro una SDS bella, grintosa e leggera di testa che vola nel primo tempo portandosi anche in vantaggio e costringendo il Lucento a rincorrere per larghi tratti dei primi 45 minuti. Ma la squadra di Scanavino è Squadra e come ha già dimostrato in stagione, riesce a reagire subito trovando il pari dopo neanche un giro d'orologio complice però un errore di Marsano. Nella ripresa i rossoblù partono a 1000 e Merlo, dopo il rigore, non può salvare di nuovo su Palumbo che porta avanti un Lucento che chiude i conti a un quarto d'ora dal triplice fischio con il pallonetto di Occhiogrande.

LA PARTITA

Dalbon trascinatore e l'SDS vola • Fabozzi di giustezza. Scanavino ancora privo di Tucci sceglie ancora una volta Cumpat supportato da Fabozzi, Palumbo e Occhiogrosso sulle corsie laterali. Torna conferma il solito 4-3-3 con tridente Gamba-Preka-Lagrasta che proverà ad abbattere il muro rossoblú.

Partita fin dalle prime battute molto vivace con entrambe le squadre che preferiscono costruire l'azione palla a terra già con i centrali difensivi e fraseggiare negli ultimi metri per trovare il petrugio giusto. Al 12' ecco l'azione più pericolosa del match targata gialloverde: Minniti recupera una seconda palla sulla trequarti, passo cadenzato ubriacante che lascia sul posto Borracino e soci, il 10 si allarga e serve Preka a rimorchio che gira di destro a botta sicura, ma Perrone si distende e smanaccia salvando il risultato. Questo però è solo il preludio di quello che sarebbe successo solo 4 giri di orologio dopo: Gentile recupera palla nella sua area e da il là ad una ripartenza fulminante con Preka che riceve nei pressi della bandierina, il 9 amministra il pallone e serve all'indietro l'inserimento di Dalbon che di prima chiude il piatto dal limite e batte Perrone.

È vantaggio ospite dopo un primo quarto d'ora dove la squadra di Scanavino si era fatta vedere con insistenza dalle parti di Merlo ma senza incidere. Estremo difensore astigiano che però cade solo 1 minuto dopo il gol: il Lucento si riversa tutto in attacco e dopo un'azione concitata di Fabozzi al limite dell'area ma chiuso, Trevor recupara la seconda palla sui 16 metri e riserve Fabozzi, finito in offside per inerzia dopo la chiusura della difesa, tutto solo davanti a Merlo che non sbaglia pareggiando i conti grazie a una deviazione gialloverde decisiva sul tiro del trequartista.

Il match è vivo, intenso: come due pugili sul ring, Lucento e SD Savio Asti rispondono colpo su colpo impensieriendo Perrone e Merlo e le rispettive retroguardie: pallino del gioco in mano alla squadra di Scanavino che riesce a trovare con molta facilità Fabozzi fra le linee e il numero 11 è a sua volta bravo ad aprire sulle fasce e a imbucare per Palumbo e Cumpat. I Tona's boys invece, sono pericolosi, anzi pericolosissimi, in contropiede, dialogando con fluidità e velocità in verticale impegnando Perrone con Minniti dalla distanza.

Fase centrale della partita molto combattuta a centrocampo con l' SDS che con personalità gioca col baricentro molto alto non buttando mai via il pallone, qualche errore di troppo per i rossoblú in fase di costruzione e pressione che sale perché le palle gol più nitide sono sempre di marca gialloverde: a 5 minuti dalla fine del primo tempo, gli ospiti arrivano con tre passaggi al tiro, Gamba riceve da Minniti e riparte, 30 metri palla al piede e verticalizzazione per Preka che non ha un ottimo controllo ma mantiene il possesso, due tocchi per prepararsi al tiro e destro a giro sul secondo palo dalla trequarti sul quale Perrone ci mette ancora la manona. Portiere rossoblú ancora provvidenziale un paio di minuti più tardi su una palla inattiva battuta da Minniti, palla nel cuore dell'area piccola ma Perrone si butta sulla sfera e salva sulla linea di porta in mezzo alle gambe degli avversari chiudendo un primo tempo incandescente nelle ultimissime battute per un battibecco fra Cumpat e Trevor contro Minniti, con il primo e il terzo ammoniti.

Rossoblù on fire. Lucento che non rimane neanche 10 minuti negli spogliatoi: Scanavino sprona i suoi nell'intervallo ma non servono tante parole, serve più gioco, più intensità e meno frenesia.

48 secondi e Palumbo attrae fuori dalla porta Merlo e dall'esterno crossa al centro per Cumpat che in volo gira di testa trovando sulla traiettoria il braccio di Moro. Marsano indica il dischetto. Cumpat lascia a Palumbo. Rigore pesantissimo che completerebbe la rimonta. Palumbo parte, chiude il destro, ma Merlo intuisce, para e respinge salvando i suoi, però solo per un attimo perché la respinta è centrale e Palumbo rimadisce in rete a porta vuota. Il 2-1 Lucento non accontenta Scanavino che trascina dalla panchina i suoi suoi ragazzi per provare a chiudere la partita ma al 12' trova sulla sua strada un grandissimo Merlo: Totaro appena entrato riceve spalle alla porta e lancia nello spazio Cirillo che di prima serve al centro Fabozzi, controllo orientato in corsa per saltare Zappa e rigore in movimento aperto sul secondo ma l'1 di Tona ci mette il piede e manda in corner.

Primo quarto d'ora di solo Lucento in campo. Ma il risultato non si schioda dal minimo vantaggio e i rossoblú rischiano di tirarsi la zappa sui piedi con Novello che al 22' sbaglia un passaggio a Sofian e lancia Gamba che palla al piede arriva a tu per tu con Massari ma non riesce a superarlo in uscita. L'occasione scuote l'SDS che alza la pressione nella metà campo avversaria, ma chi di contropiede ferisce, di contropiede perisce e proprio da un'azione di ripartenza il Lucento punge di nuovo: verticalizzazione per Totaro, grande lavoro da boa per proteggere su Zappa e palla magica ancora in verticale per il taglio alle spalle di Occhiogrosso che anticipa Bo, controllo, un'occhiata a Merlo fuori dai pali e pallonetto dolce dolce che si infila in rete per il 3-1 dei padroni di casa con ancora un quarto d'ora da giocare. L'ultimo spicco di partita è una passerella della squadra di Scanavino che mette in scena tutta la sua qualità tecnica e al 36' sfiora ancora il gol con un'azione da manuale del calcio: Lala raccoglie a centrocampo e verticalizza per Cirillo che punta e salta Gentile, Cirillo vede con la coda dell'occhio Virelli in sovrapposizione, passaggio in profondità e spazio attaccato alle spalle di Moro, Virelli arriva sul fondo e col mancino chiude il triangolo lungo con Cirillo che di sinistro però spedisce in curva. Nel finale il Lucento addormenta la partita mantenendo il pallone fra i piedi e con scioltezza costruisce una grandissima palla gol palla a terra e a due tocchi facendo toccare palla da tutti e 11 in campo a partire da Massari e a finire con Cirillo che, servito dall'extra-pass di Lala, salta Gentilemsulla sinistra e batte di mancino ma Merlo gli dice di no e sulla ribattuta Zappa anticipa Trevor ed evita un passivo più pesante.

IL TABELLINO

LUCENTO-SD SAVIO ASTI 3-1

RETI (0-1, 3-1): 16' Dalbon (S), 17' Fabozzi (L), 2' st Palumbo (L), 30' st Occhiogrosso (L).

LUCENTO (4-2-3-1): Perrone 6.5 (1' st Massari 6), Sofian 6.5, Virelli 6.5, Rivera Caicedo 6 (5' st Buffone 6.5), Borraccino 6, Novello 6, Occhiogrosso 7.5, Trevor 6.5, Cumpat 6.5 (11' st Totaro 6.5), Palumbo 7 (5' st Cirillo 7), Fabozzi 7 (24' st Lala 6). A disp. Bianchi, Capola, Palermo, Rigatto. All. Scanavino 7. - Pesce

SD SAVIO ASTI (4-3-3): Merlo 6.5, Gentile 6.5, Caldara 5 (1' st Bella 5.5), Ferrofino 5.5 (25' st Rossi 5.5), Moro 6, Cavazza 5.5 (1' st Zappa 6), Gamba 6.5, Dalbon 7, Preka 6, Minniti 5.5 (1' st Bodo 5.5), Lagrasta 6 (12' st Bo 5.5). A disp. Kociu. All. Tona 6.5. Dir. Rossi.

ARBITRO: Marsano di Torino 5.5.

AMMONITI: 46' Cumpat (L), 46' Minniti[05] (S), 37' st Gamba (S), 38' st Virelli (L).

LE PAGELLE

LUCENTO

Perrone 6.5 Nel primo tempo tiene in vita il Lucento con almeno 2 parate provvidenziali su Preka e Minniti e un'uscita salvatutto all'ultimo minuto. Costretto ad uscire per una botta alla mano.

1' st Massari 6 Costretto a intervenire una sola volta sui piedi di Gamba e lo fa bene chiudendo la saracinesca con un'uscita bassa.

Sofian 6.5 Quello con gamba è un grande testa a testa, duro, spigoloso ma anche corretto come dimostrano le scuse di gamba in occasione del giallo rimediato proprio per fallo tattico su Sofian. Soffre un po' l'esplosività dell'esterno di Tona nel primo tempo ma nella ripresa prende le misure e giganteggia.

Virelli 6.5 Riesce non permettere a Lagrasta di esprimersi: passo molto rapido e polmoni da vendere che gli permetto di spingere con continuità diventando pericolosissimo sull'asse caldissimo con Cirillo.

Rivera Caicedo 6 Buona prova in mediana: ordinato, pulito e diligente nelle due fasi. Nella seconda parte soffre il duello con Dalbon.

5' st Buffone 6.5 Solita amministrazione del pallone per il cervello del Lucento: bravo nel gioco a due tocchi, a dettare i tempi e essenziale nel finale nell'addormentare la partita.

Borraccino 6 Qualche sbavatura di troppo per il capitano rossoblù: come al solito rognoso in marcatura ma quasta volta più disattento come in occasione del gol di Dalbon dove lascia troppo spazio a Preka per prendere l'iniziativa. Cresce nel secondo tempo e stringe i denti nonostante un problemino fisico.

Novello 6 Pochissime sbavature per il centrale di Scanavino, bravo nell'anticipo e nella lettura da ultimo uomo ma troppo leggero su Preka nel primo tempo commettendo quelche errorino in fase di costruzione.

Occhiogrosso 7.5 Molto nervoso nel primo tempo "marcato" da Caldara. Nella ripresa riesce a sprigionare tutta la sua qualità nell'uno contro uno e negli insierimenti senza palla come in occasione del gol del 3-1, un gol delizioso di pallonetto.

Trevor 6.5 Prova sempre la giocata meno banale, e questo non è per niente banale: cerca sempre la giocata che possa risolvere la partita nella metà campo avversaria.

Cumpat 6.5 Ogni palla che tocca rischia di diventare sanguinante per i gialloverdi ma non riesce ad andare al tiro con tranquillità, ma gioca molto bene con tutta la squadra anche spalle alla porta.

11' st Totaro 6.5 Entra alla grande in campo lanciando con grandissima qualità i compagni che si inseriscono alle sue spalle. Vince il duello psicologico a distanza con Merlo.

Palumbo 7 Molto cercato da suoi compagni nel primo tempi dando vita a un bel duello con Gentile. Sempre pericoloso nell'uno contro uno. Bravo e fortunato in occasione del gol del sorpasso a buttare dentro la respinta di Merlo.

5' st Cirillo 7 Cambia totalmente volto alla partita: danza letteralmente sul pallone mettendo in enorme difficoltà tutta la retroguardia con la sua qualità da 5 stelle skills.

Fabozzi 7 Più pericoloso dei suoi con la sua posizione fra le linee facendo ammattire Ferrofino che non riesce a contenenre il suo estro. Bravo a farsi trovare sempre nel posto giusto al momento giusto e a cercare sempre il controllo orientato verso la porta per creare superiorità numerica.

24' st Lala 6 Col suo ingresso in campo Scanavino rinforza il centrocampo per non rischiare più nulla nel finale e lui lo ripaga portando a termine il lavoro affidatogli dal tecnico.

All. Scanavino 7 Il suo Lucento piano piano sta diventando una macchina perfetta ma ci sono tantissimi margini di miglioramento perchè una squadra che ambisce a vincere il titolo non può concedere così tanto ai suoi avversari in fase difensiva. Mentre in fase di possesso, che dire: i rossoblù sono una gioia per gli occhi e quando trova gli spazi per esprimersi diventa letale.

SD SAVIO ASTI

Merlo 6.5 Idem come Perrone ma nel secondo tempo con due parate spettacolari di piede su Fabozzi prima e Cirillo poi. Grande stazza e personalità: dà sicurezza a tutta la retroguardia.

Gentile 6.5 Un primo tempo veramnete da 8 su Palumbo riuscendo quasi sempre a chiudere con un grandissima pulizia di intervento e facendosi vedere anche con personalità in proiezione offensiva. Soffre di più nel secondo tempo la freschezza e la tecnica di Cirillo.

Caldara 5 Vince il Premio Oscar come "Miglior Attore non protagonista": non per essere cattivi, ma le sceneggiate del grido isterico a ogni singolo contatto, finiscono solo per ritorcergli contro dato che il pubblico inizia a beccarlo, come lo stesso Tona che lo leva apposta nell'intervallo, e l'arbitro non gli fischia più niente a favore.

1' st Bella 5.5 Si vede poco sia in fase di costruzione che in fase di interdizione lasciando Gentile troppo solo contro Cirillo e il solito Virelli in sovrapposizione.

Ferrofino 5.5 Avrebbe potuto fare di più come diga davanti alla difesa, ma lascia troppo spazio alle involate di Fabozzi. Cervello dell squadra in fase di possesso facendo girare molto bene i gialloverdi.

25' st Rossi 5.5 Entra nella fase di massima spinta gialloverde nella ripresa ma non incide. Dalla mezz'ora in poi cade in balia della rete di passaggi rossoblù.

Moro 6 Dopo un primo tempo tutto sommato positivo lasicando spesso in fuorigioco Cumpat, proprio in avvio di ripresa diventa protagonista nell'episodio che ribalta il risultato e cambia volto alla gara: il rigore poi segnato da Palumbo.

Cavazza 5.5 Rognoso nei primi 45 minuti in marcatura su Cumpat, ma commette qualche errore di troppo in fase di impostazione.

1' st Zappa 6 Un cliente come Cumpat non è facile per nessuno, lui lotta a sportellate anche con Totaro e diventa protagonista nel fianle nell'anticipo su Trevor per evitare il 4-1.

Gamba 6.5 Grande gamba e qualità sulla fascia sinistra intendendosi molto bene con Minniti: tante combinazioni e scambio di posizione fra i due nel primo tempo che finiscono per mettere in difficoltà il Lucento. Ultimo ad alzare bandiera bianca.

Dalbon 7 Grande gol con un destro chirurgico rasoterra sul secondo palo che piega la mano a Perrone. Centrocampista box to box abile in entrabe le fasi provando a trascinare i gialloverdi in un'impresa che mai si sarebbero aspettati.

Preka 6 Grandissimo lavoro al servizio della squadra nel primo tempo nel farla salire mettendosi spalle alla porta e aprendo il gioco per i compagni, come in occasione dell'assist per Dalbon. Nella ripresa non riesce più non compito e l'SDS finisce schiacciata nella sua metà campo.

Minniti 5.5 Uno dei più pericolosi con Preka e Dalbon nel primo tempo senza dare riferimenti e agendo su tutta la trequarti avversaria. Grande tecnica e personalità ma dice qualcosa di troppo che non piace a Tona e finisce dopo soli 45' sotto la doccia.

1' st Bodo 5.5 Poco nel vivo della manovra come mezz'ala e inerme contro il possesso dei centrocampisti di Scanavino.

Lagrasta 6 Sufficenza per la grande disponibilità e cuore al servizio della squadra cominciando come ala destra e finendo come terzino sinistra contro un Occhiogrosso che nella ripresa torna a essere lui.

12' st Bo 5.5 Un passo diverso rispetto a Occhiogrosso, evidente in occasione del gol del numero 7 quando viene sovrastato di testa e lasciato sul posto. Qualche errore di troppo anche in fase di impostazione.

All. Tona 6.5 La sua squadra gioca libera, leggera e con grande personalità nonostante le grandi assenze come Fracchia&co., tanto cos'hanno da perdere ormai: bravo a fare da chioccia sui suoi ragazzi in settimana per non farli abbassare la tensione. Costretto per la sua filosofia del fair play a togliere Minniti, Cavazza e Caldara nel primo tempo, cambi che nell'economia del match risulteranno decisivi.

