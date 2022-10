Segna di testa in pieno recupero e completa la rimonta nel big match

Il Mariano espugna il Borgonovo della Vis Nova con una rocambolesca vittoria in rimonta conquistata in pieno recupero: il colpo di testa di Sow sorprende un forse troppo avanzato Vecchi che ci mette una pezza non sufficiente a evitare che il pallone finisca in rete. Ma prima di questo gol c'è il vantaggio dei padroni di casa, bravi ad essere incisivi portandosi sull'1-0 proprio nei minuti di recupero del primo tempo. Al rientro dagli spogliatoi però il Mariano sembra averne di più rispetto ai comunque ben organizzarti avversari e prima aggancia il pareggio con la rete di Colzani e poi al 46' completa la rimonta con il colpo del ko di Sow. Termina così per 1-2 una partita ricca di episodi e caratterizzata da una ripresa più dinamica che mai.

VANTAGGIO CASALINGO

La gara si apre con alto ritmo da parte di entrambe le squadre, come spesso accade quando queste due realtà si trovano di fronte l'una contro l'altra. Al 5' è la Vis Nova a rompere gli indugi con una buona punizione battuta da Perego: il pallone spiove in area e Villa deve uscire basso per evitare che il pallone finisca preda di uno delle Lucertole. Poco dopo gli ospiti trovano una buona replica con Mazzone che, da posizione defilata, libera un pallone che sfila davanti alla porta locale. Grande occasione per gli ospiti al 14': Ragusa riceve il pallone dentro l'area e apre un tiro basso e preciso, ma Vecchi è ancora più bravo nel togliere la gamba per abbassarsi e respingere dalla breve distanza. Sow avrebbe l'occasione di segnare di tap-in, ma la traiettoria imprevedibile della palla sorprende il numero 6. Il ritmo continua ad essere alto e divertente con il passare dei minuti, con le squadre che alternano i tentativi di arrembaggio: all'incursione di Ragusa risponde la punizione affilata di Perego, con le difese costrette da subito a lavorare alacremente per evitare ulteriori complicazioni. I padroni di casa provano a scardinare l'ordinato schema ospite allargando il campo con il palleggio, anche se manca ancora lo step finale per arrivare con costanza in porta. Al 27' Chindamo prova a sbloccare lo 0-0 mettendosi in proprio con un'ottima percussione: si accentra e libera il tiro dai 14 metri, ma non riesce ad imprimere al pallone la potenza necessaria. Poco dopo è Sow a fare un tentativo calciando con forza il pallone appena ricevuto: il tiro però termina ben al di sopra della traversa. I ragazzi di Rampinelli ci provano con un'incursione fulminea di Pascuzzo che fa arrivare il pallone sui piedi di Biassioni; il numero 2 si accentra e prova ad aprire il tiro, ma la difesa ospite riesce a respingere con compattezza. Le Lucertole provano a concretizzare l'assalto prima con un'affondo dal lato sinistro interrotto prontamente da Sow e poi con un corner sventato a pochi centimetri dalla porta. Quando ormai sembra che il primo tempo stia per concludersi a reti inviolate ecco che al 44' Galbiati si inventa una gran giocata sulla linea di fondo, riuscendo a superare il raddoppio avversario e aprendo per il centro area: all'appuntamento con il pallone si presenta puntuale Pascuzzo che non deve far altro che appoggiare a un metro dalla porta per portare i suoi sull'1-0.

FINALE AL CARDIOPALMA

Anche la seconda metà di gara si apre con ritmo e intensità: al 3' è Sow, uno dei migliori dei suoi, a caricare un gran tiro dalla lunga distanza che costringe Vecchi a respingere con entrambe le mani. I ragazzi di Ferri cercano con insistenza il gol del pareggio provando prima con un'incursione di Sanzò e poi con un corner, anche se entrambi i tentativi non si concretizzano come sperato. La Vis Nova in questo momento non riesce ad essere incisiva come vorrebbe, anche se l'accortezza che mette nella fase difensiva le permette comunque di proteggere il risultato. Al 19' Urbano ha un buon pallone suoi piedi ma non riesce a instillare nel tiro la forza che l'invitante posizione richiederebbe e Vecchi può far suo il pallone senza eccessive preoccupazioni. Poco dopo il Mariano conquista un corner che viene respinto dalla difesa di casa ma è comunque sintomatico del momento di crescita della squadra ospite. Al 25' i padroni di casa sfiorano il raddoppio con un cross basso che favorisce Pascuzzo, che solo davanti al porta calcia altissimo divorandosi per la fretta un gol praticamente fatto. Adesso i neroverdi sembrano essersi riaccesi dopo una fase di oblio offensivo e tornano a far girare gli ingranaggi, trovando anche una punizione invitante seguita dopo un paio di minuti da una bella incursione di Zatti, forse il migliore tra i subentrati. Anche il Mariano però non sta certo a guardare e continua nel suo secondo tempo carico di iniziative, trovando finalmente al 31' il gol del pareggio: su una delle molte salite si scatena un mischione dove gli ospiti tirano in porta tre volte di fila, trovando l'affondo vincente con la botta di Colzani. Gli ospiti sono decisamente galvanizzati e un paio di minuti dopo vanno vicino al raddoppio con il bel tiro di Sanzò, in crescita come tanti dei suoi compagni. La Vis Nova si affida a una buona punizione di Perego per ritrovare la fiducia e le idee necessarie a riacciuffare il vantaggio, ma il pallone termina oltre la linea di fondo. Ed ecco che in pieno recupero il Mariano trova il coronamento di un secondo tempo di grande qualità con una punizione da metà campo che coglie di sorpresa la difesa locale: Sow riesce a colpire di testa e a dare alla palla una parabola altissima che costringe Vecchi all' intervento con la mano di richiamo. Il pallone però, dopo essersi impennato, entra in porta e regala agli ospiti il gol dell'1-2. I padroni di casa hanno sui piedi un ultimo tentativo che però non è abbastanza per sorprendere il ben posizionato Villa: termina così una bella gara giocata a viso aperto come ci si aspettava prima del fischio iniziale.

IL TABELLINO

VIS NOVA-MARIANO 1-2

RETI: 44' pt Pascuzzo (V), 31' st Colzani (M), 46' st Sow (M).

VIS NOVA (4-3-1-2-): Vecchi 6.5, Biassoni 6.5, Dodero 6, Perego 7 (41' st Pozzoli sv), Rizzi 6.5, Barbaro 6, Piacenti 6 (37' Mondella sv), Beraldo 6 (16' st Borgonovo 6), Pascuzzo 7, Troiani 6 (23' st Zatti 6.5), Galbiati 6.5 (10' st Abbiati 6). A disp. Perillo, Pozzi, Lettiero, Iorino. All. Rampinelli 6.5. Dir. Pagin.

MARIANO (4-3-3): Villa 6.5, Pozzi 6.5 (26' st Lissoni 6), Lancellotti 6.5 (5' st Beraldo 6), Colzani 7.5, Tonelli 6.5, Sow 7.5, Chindamo 6 (2' st Urbano 6.5), Campi 6 (7' st Orsenigo 6.5), Sanzo 6.5, Mazzone 6.5 (32' st D'amato), Ragusa 6.5. A disp. Valtulini, Barzaghi, Urbano. All. Ferri 7. Dir. Canzi.

ARBITRO: Stile di Como 6.

AMMONITI: Campi (M), Piacenti (V), Pascuzzo (V), Urbano (M), Sanzo (M), Pozzoli (V)

LE PAGELLE

VIS NOVA

Vecchi 6.5 L'intervento nel primo tempo è di un'altra categoria, sul secondo gol non è così chirurgico nel posizionamento.

Biassoni 6.5 Terzino di spinta, molto bravo a salire ed agevolare la manovra. A questo unisce buone doti di leadership anche nei momenti più concitati.

Dodero 6 Non ha paura di portare la palla anche quando questo vuol dire salire di molti metri.

Perego 7 Bravo nel gestire tutti i palloni che gli capitano tra i piedi e ad agire da metronomo in mezzo al campo. Uno dei migliori della gara. (41' st Pozzoli sv).

Rizzi 6.5 Spicca per gli interventi utili a sventare le incursioni avversarie . Cerca sempre di tenere l'uomo di riferimento.

Barbaro 6 Coadiuva al meglio il compagno di reparto, anche se nella seconda metà di gara compie qualche sbavatura.

Piacenti 6 Buon apporto nelle fasi di costruzione, anche lui nel secondo tempo cala un po' per via dell'inerzia. (37' st Mondella sv).

Beraldo 6 Recupera palloni interessanti e si fa cerca di dare il meglio di sé in entrambe le fasi del gioco.

16' st Borgonovo 6 Entra in un momento non facile ma prova comunque a dare un contributo concreto.

Pascuzzo 7 Non solo il gol che apre le marcature: propone buoni movimenti con e senza palla uniti al tempismo necessario al taglio pericoloso.

Troiani 6 Bravo ad agire tra le linee e a non dare punti di riferimento agli avversari.

23' st Zatti 6.5 Tra i più notevoli dei subentrati, alcuni dei tentativi più concreti della ripresa passano da lui.

Galbiati 6.5 Il movimento per smarcarsi in occasione del primo gol è un highlight di alta caratura. Giocatore fondamentale nelle economie offensive del suoi.

10 st' Abbiati 6 Chiamato a dare ritmo e gamba, si attiene ai compiti del tecnico.

All. Rampinelli 6.5 I suoi ragazzi partono molto bene ma nel secondo tempo perdono un po' di quella lucidità che ha fatto la fortuna dei primi 45 minuti.

L'undici titolare della Vis Nova

MARIANO

Villa 6.5 Tendenzialmente incolpevole sul gol, spicca per la capacità di trattare il pallone anche sotto pressione.

Pozzi 6.5 Tecnica e personalità, bravo a tenere la posizione anche nei momenti più concitati.

26' st Lissoni 6 Non ha tantissimi minuti per esprimersi ma il contributo è comunque molto buono.

Lancellotti 6.5 Non ha paura di lottare fisicamente con l'attaccante di riferimento contrastando in maniera efficace chi si trova davanti.

5' st Beraldo 6 Si fa trovare pronto ad una seconda metà di gara estremamente concitata.

Colzani 7.5 Suo il gol del pareggio, ma non solo. Offre una performance maiuscola basata sui tempismo e letture di spessore.

Tonelli 6.5 Lavora bene con il compagno di reparto crescendo sopratutto nella seconda metà di gara.

Sow 7.5 Uno dei migliori dei suoi. Bravo a proporsi sia in fase offensiva che in quella difensiva, dove spicca per l'intelligenza nel chiudere le linee di passaggio avversarie. Il gol della vittoria è la ciliegina su una grande performance.

Chindamo 6 Parte molto forte, ma con il passare dei minuti sembra perdere un po' del brio che contraddistingue la prima parte della sua gara.

2' st Urbano 6.5 Uno dei migliori tra subentranti, bravissimo a proporsi anche quando la squadra lotta per agganciare il pareggio.

Campi 6 Giocatore che fa del coraggio una delle armi principali: non ha paura di lottare su tutti i palloni che arrivano nella propria area di movimento.

7' st Orsenigo 6.5 Propone una buona gara fatta di intensità.

Sanzo 6.5 Come molti della sua squadra cresce nel secondo tempo. Non segna ma i suoi movimenti sono essenziali per il raggiungimento del risultato finale.

Mazzone 6 Offre buona tecnica nel controllo della palla e passaggi ideali per muovere il fronte offensivo (32' st D'Amato sv).

Ragusa 6.5 Spicca per la grande grinta messa in campo per tutti i 90 minuti: a prescindere dal momento e dal risultato non smette di pressare e di cercare la palla.

All. Ferri 7 Entrare negli spogliatoi con un gol subito all'ultimo fa cedere le gambe di molte squadre, ma non della sua. Bravo a tenere i ragazzi uniti e fargli disputare un secondo tempo da protagonisti.

La formazione di partenza del Mariano

LE INTERVISTE

Ampiamente soddisfatto e orgoglioso l'allenatore ospite Ferri: «Abbiamo avuto tante occasioni che nel primo tempo non siamo stati bravi a sfruttare. Loro sono stati più forti di noi nel fraseggio all'interno della loro metà campo, passando sopratutto per i piedi di Perego. Nonostante il periodo sfortunato con ben 8 assenze stiamo cercando di proporre il nostro gioco e i ragazzi sono bravissimi ad adattarsi, operando spesso in ruoli che non sono i loro. Non potrei chiedergli di più e mi sento di dire che questa vittoria è davvero meritata anche perché l'abbiamo conquistata su un campo non facile, contro una squadra ben attrezzata e preparata».