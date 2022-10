Cinque gol per mettere la vetta nel mirino: la Calva is on fire

Termina con un netto 5-0 il match tra Calvairate e Castello Cantù. I ragazzi di Curioni continuano la loro marcia al vertice chiudendo la partita nel primo tempo e calando addirittura la manita nella ripresa. A rendersi protagonista di una prestazione maiuscola è stato il trequartista locale Petrosino, giocatore dotato di un buon tiro e di un'ottima visione di gioco. È difatti sua la magia con cui si apre la partita direttamente da calcio piazzato. I ragazzi di Curioni giocano praticamente a una porta sola e trovano il 2-0 grazie a un'invenzione di Rizzolini che prima finta di calciare e poi batte Brenna sotto le gambe. La ripresa regala una partita senza storia in cui i locali giocano a una porta sola trovando il gol del tris con un gran calcio di rigore realizzato da Russo, due minuti più tardi il 4-0 con Buonocore e infine calano la manita con un gol di Ghiacci accorso dalle retrovie per chiudere il match.

PETROSINO E RIZZOLINI SONO MICIDIALI

Il primo brivido è un destro dalla distanza di Casartelli che per poco non sorprende Colombi. La Calvairate risponde invece con la fantasia e il piede destro di Petrosino, che per poco non sorprende Brenna. Due minuti più tardi è Bordoli di testa a sfiorare l’angolino. Da difensore centrale a difensore centrale: a provarci poco più tardi è Rizzolini. Al 14’ Terraneo prova una punizione a due che si infrange sulla barriera. Al 24’ ci prova Cicconardi con un destro che a porta vuota trova Bordoli sulla linea, dopo un grave errore di Colombi. Al 28’ Petrosino calcia la maledetta da posizione defilata e sorprende sul suo palo Brenna, posizionato male. Al 34’ è Rizzolini a essere imbeccato da Petrosino e a saltare due uomini, concludendo sotto le gambe del numero 1 ospite. Al 43’ ci prova Russo con un rientro alla Federico Chiesa, ma trova la gamba di un avversario che si oppone bene. A provarci sul finire di primo tempo è Baro con un destro a fil di palo.

TRIS CALVAIRATE

Inizio di secondo tempo in cui le squadre partono a moduli invertiti. A provarci è subito Basini: il suo destro termina però a fil di palo, con Brenna che mette il guantone e devia in corner. Al 5’ ci prova su palla inattiva Colombo che calcia alto di poco sulla traversa. Al 9’ ci prova nuovamente Petrosino con un tentativo dalla distanza dopo essersene andato in dribbling. Al 16’ ancora Colombi smanaccia male e per poco non permette al Cantù di riaprire la partita. Al 17’ è invece ancora Basini a tirare da fuori dall’area. Al 22’ Russo realizza un calcio di rigore e cala il tris dopo un fallo guadagnato in area in maniera intelligente. Neanche il tempo di gridare gol che Petrosino calcia a giro alla sua maniera: vola Brenna ed evita il gol, ma sulla respinta arriva Buonocore, che insacca il 4-0. Da lì in poi la partita regala poche emozioni e si gela, ma al 43’ a segnare il 5-0 e calare la manita è Ghiacci con un colpo di testa da pochi passi, che aiuta i locali a conquistare tre punti fondamentali visto il passo falso della Vis Nova.

IL TABELLINO

CALVAIRATE-CASTELLO CANTÙ 5-0

RETI: 28' Petrosino (Cal), 43' Rizzolini (Cal), 15' st rig. Russo (Cal), 17' st Buonocore (Cal), 40' st Ghiacci (Cal).

CALVAIRATE (4-3-3): Colombi 6, Fontana 6.5, Basini 7 (32' st Donida Sa. sv), Ghiacci 7, Bordoli 7.5, Rizzolini 7.5 (32' st Nicora T. sv), Shalbi 7, Bernardo 6.5 (13' st Rodriguez 6.5), Buonocore 7 (26' st Mannarà 6), Petrosino 8, Russo 7 (22' st Iori 6.5). A disp. Carella, Pacifico, Fumagalli, Perego. All. Curioni 8. Dir. Colombi.

CASTELLO CANTÙ (4-4-2): Brenna 6, Colzani 5.5 (37' st Marcassola sv), Galetti 5, Baro 6.5, Bedon 5.5, Colombo 6 (43' st Todeschini sv), Cicconardi 5 (20' st Nespoli 6), Noseda 6, Terraneo N. 5.5, Casartelli 5.5 (33' st Beraldo sv), Barzaghi 5.5. A disp. Rossoni, Acquaviva, Montorfano, Lembo, Butti. All. Guadagno 5.5. Dir. Romano.

ARBITRO: Del Vecchio di Milano 7.

AMMONITI: Colzani (Cas), Rodriguez (Cal), Shalbi (Cal), Bordoli (Cal).

LE PAGELLE



CALVAIRATE

Colombi 6 Prima passa il pallone agli avversari e viene graziato da Terraneo, poi smanaccia male e viene graziato dalla fortuna.

Fontana 6.5 Grandi discese avanti e indietro abbina la fase di non possesso alla fase di possesso.

Basini 7 Si propone in fase di non possesso arrivando per due volte a una conclusione davvero pericolosa. (32' st Donida Sa. sv).

Ghiacci 7 Il colpo di testa alla Thiago Silva regala ai suoi la gioia della manita.

Bordoli 7.5 Capitano e pilastro di una difesa in cui detta i ritmi e chiama i compagni alla più giusta delle diagonali. (40’ st Pacifico).

Rizzolini 7.5 Segna e svolge molto bene il suo compito. (34’ st Donida S. sv).

Shalbi 7 Uno dei sotto annata più forti del campionato, non trova il gol per questione di centimetri.

Bernardo 6.5 Nel centrocampo è un pilastro, unisce una grande fase di possesso a una fase di non possesso in cui usa molto il fisico.

13' st Rodriguez 6.5 Entra e cerca di eseguire al meglio le indicazioni di Curioni, partecipando alla manita finale.

Buonocore 7 Tap in alla Pippo Inzaghi, si avventa sul pallone insaccando da vero numero nove.

26’ st Mannarà 6 Entra e cerca di difendere il pallone per fare salire i suoi.

Petrosino 8 Giocatore vero, tocca il pallone come pochi nel girone, prima insacca la maledetta poi disegna calcio come pochi sanno fare.

Russo 7 Realizza il penalty dopo essere andato più volte alla conclusione.

22’ st Iori 6.5 Entra e da quantità e qualità a una manovra fino a quel momento bloccata.

All. Curioni 8 Dalla panchina la sua voce si sente per tutto il campo, aiuta la squadra nei momenti di difficoltà e richiama i ragazzi all’attenzione.

CASTELLO CANTÙ

Brenna 6 Incolpevole sui cinque gol cerca di opporsi in ogni modo, ma non ad ogni cura c’è rimedio.

Colzani 5.5 Cerca di essere presente con una diagonale difensiva corretta ma i troppi falli costano il match.

Galetti 5 Non riesce a sovrapporsi e oltre a non essere presente in fase di non possesso, non lo è neanche in fase di possesso. (34’ st Marcassola sv).

Baro 6.5 Il più positivo, le sue serpentine concluse con fucilate chiamano più volte Colombi alla risposta in corner. (40’ st Butti sv).

Bedon 5.5 Con Colombo l’intesa è bassa tanto è che a risentirne è il centrocampo che crolla e si abbassa fino a prendere cinque gol.

Colombo 6 Cerca di non concedere nulla agli avverarsi, le giocate con il fisico lo aiutano a non farsi superare facilmente. (43' st Todeschini sv).

Cicconardi 5 Ci prova in due circostanze a fuori ma perde il marcatore troppo volte.

23' st Nespoli 6 Entra con la speranza di dare supporto alla manovra ma crolla con i suoi.

Noseda 6 Usa il fisico per provare a fare spalla a spalla nei duelli arei e ci mette la grinta per non perdere tanti palloni.

Terraneo N. 5.5 Usa il fisico per andare alla conclusione, il tocco di palla è indiscusso, ma manca di sostanza.

Casartelli 5.5 Allarga più volte da una parte all’altra del campo non trovando l’imbucata giusta per questione di centimetri. (38’ st Beraldo sv).

Barzaghi 5.5 Ci prova con dribbling e contro dribbling, ma la partita non va come previsto.

All. Guadagno 5.5 Troppo poco, dovrebbe imparare a sfruttare di più la fisicità dei suoi ragazzi.

ARBITRO

Del Vecchio di Milano 7 Dirige bene una partita poco movimentata.

LE INTERVISTE

CALVAIRATE

Nel post partita Matteo Curioni ha dichiarato: «Oggi abbiamo giocato con otto 2005, due 2004 e un 2006. A volte i ragazzi fanno fatica a trovare la quadra, ma se riusciamo a mettere alchimia tra quelli che entrano e quelli che escono le partite possono cambiare. Oggi non era semplice contro una squadra fisica, ma tenendo il pallone a terra abbiamo vinto meritatamente».

CASTELLO CANTÙ

Nel post partita Pietro Guadagno ha dichiarato: «A inizio campionato siamo partiti bene, ma loro sono una squadra troppo superiore a noi. Hanno una marcia in più bisogna fargli i complimenti, noi dobbiamo stare più uniti e compatti in tutti i reparti da qui in avanti».