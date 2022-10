Una partita che regala segnali incoraggianti per chi continua a guardare tutti dall'alto. L'Ivrea vince un'altra partita complicata su un campo sicuramente difficile come quello di Borgaro, vincendo 2-1 e giocando un gran primo tempo, dimostrando poi di saper soffrire con coesione nella ripresa. La zampata decisiva ce l'hanno messa Brizzi dal dischetto e Malacrinò di tap in, che di fatto hanno deciso la sfida nella parte centrale del primo tempo. A poco è servita la rete di Lamaj, che ha dato solamente una parvenza di rimonta ai gialloblù di Oranges.Non solo la bella vittoria degli...