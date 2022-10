Fischietti rosa: l'esordio di Alice Tognato è una notizia che deve diventare normalità

Ci sono giornate che ti segnano lungo un percorso professionale o comunque lungo la propria crescita nel mondo calcistico. Può essere una bella prestazione al campo, così come la prima pagina del giornale tutta per te, ma in questo caso il discorso deve essere più profondo. Si parla spesso del binomio arbitro-donna, a maggior ragione da quando Maria Sole Ferrieri Caputi, direttore di gara della sezione di Livorno, ha fatto il suo esordio in Serie A diventando la prima donna ad approdare nella massima serie italiana. Quello del fischietto livornese può essere non solo un doveroso riconoscimento alla bravura di una ragazza che si è impegnata per raggiungere un obiettivo di livello, ma anche uno stimolo per tutte quelle ragazze che si iscrivono nelle sezioni AIA locali per poter un giorno scalare le categorie e raggiungere la vetta. E uno stimolo per tutti per iniziare a capire che una ragazza arbitro deve diventare normalità ovunque, dalla Serie A all'Under 14 provinciale.

Quella di Alice Tognato della sezione di Collegno non sappiamo ancora se sarà un percorso di successo ai livelli di Ferrieri Caputi, ma nel suo piccolo un passo importante è stato già fatto quando la sezione di competenza decide di affidarti un big match di peso della categoria al tuo esordio assoluto in Under 19. Borgaro-Ivrea infatti non è solo la partita di Federico Savino, ma è anche la partita di Alice, che noi vogliamo portare come esempio per quelle ragazze che hanno voglia di intraprendere il duro mestiere di arbitro. Una direzione buona, con tutte le scelte più complesse prese nel modo giusto (il rigore assegnato all’Ivrea e un paio di contatti dubbi giustamente non fischiati in area di rigore).

LE PAROLE DI FABRIZIO MALACART

Un movimento femminile nella classe arbitrale che cresce anche nei numeri, segno che la strada verso la normalità nel vedere tante ragazze in campo con la giacchetta nera è quella giusta. E a dare conferma di ciò ci ha pensato Fabrizio Malacart, responsabile del Comitato Regionale Arbitri Piemonte/Valle d'Aosta. «Entro questo mese sono finiti di partire tutti i corsi in tutte le Sezioni del Piemonte e il numero delle iscritte e delle frequentanti è in forte aumento - spiega Malacart - Solo nella Sezione di Torino si sono iscritte più di 10 ragazze negli ultimi corsi. Sicuramente l'esordio di Maria Sole Ferrieri Caputi in Serie A ha giovato a tutto il movimento femminile e ha portato quell'ondata di novità che serviva a tutti quanti. Molte ragazze adesso sono incuriosite di iniziare questa nuova avventura e noi ne siamo contenti».

Parlando puramente di dati statistici Malacart conferma il forte aumento delle ragazze legate strettamente al CRA: infatti si è passati dalle 5 alle 10 ragazze arruolabili dalla Prima Categoria in su, un raddoppio nei numeri che significa sicuramente una promozione dalle Sezioni e una crescita che arriva "dal basso".

Ne abbiamo parlato anche nella prima pagina del nostro giornale in edicola da lunedì 24 ottobre e se l'unico "difetto" che si può trovare ad Alice nella sua partita è una sicurezza nelle decisioni non ancora ottimale vuol dire che Alice ha arbitrato alla grande. Quindi, tra tante belle parole che spendiamo per i bomber di provincia e per i grandi portieri (come nel caso proprio di Federico Savino) è giusto spenderne più di una per il fischietto di Collegno. La strada da percorrere è quella giusta, di esempi in regione di arbitri donna che stanno muovendo grandi passi in avanti (tra tutti Erica Puddu della sezione di Pinerolo) ce ne sono e chissà se Alice Tognato potrà essere un giorno tra i fiori all’occhiello dell’AIA di Collegno e di tutti i fischietti rosa piemontesi.

BORGARO-IVREA CALCIO 1-2

RETI (0-1, 1-1, 1-2): 10' rig. Brizzi (I), 32' Lamaj (B), 37' Malacrinò (I).

BORGARO (4-3-3): Reale 6.5, Montenegro A. 6.5 (17' st Centurelli 6), Tridico 6, Pizzicoli 6, Moscogiuri 6.5, Ndiaye 5.5, D'Alise 6 (17' st Natale 6), Canfora 5.5 (10' st Puttinati 6), Merlin 5.5, Lamaj 7, Rossin 5.5 (1' st Balmasseda 6.5). A disp. Di Maio Pescada, Bofalo, Giannini, Musso, Lo Russo. All. Oranges - Catellani 6. Dir. Quaceci - Migliorini Primo.

IVREA CALCIO (4-2-3-1): Savino 7.5, Praduroux 6.5, Lantermo 6.5, Malacrinò 7, Tosi 7, Re 6.5 (37' st Pastorello sv), Brizzi 7 (14' st Cuciurean 6), Tapparo 6.5, Genestrone 6 (25' st Capello 6), Pavan 6 (46' st Pasquato sv), Moschetta 6.5. A disp. Provenzano, Rondoletto, Garavet, Madaro. All. Lombardo 7. Dir. Pasquato.

ARBITRO: Alice Tognato di Collegno 6.5.

AMMONITI: 49' Lamaj[03] (B), 4' st Pizzicoli (B), 5' st Brizzi (I), 26' st Moscogiuri[04] (B).