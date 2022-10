Da neopromossa a squadra da battere, ora l'esame con la capolista imbattuta

«Dobbiamo salvarci il prima possibile». Queste sono state le prime parole del tecnico biancoblù Daniele Bassani alla vigilia della partita in Coppa Lombardia contro il Club Milanese. Direi che l'avvio di campionato non premette l'esclusione di tale affermazione, anzi potrebbe essere l'inizio di una stagione da protagonista.

CONTRO TUTTO E CONTRO TUTTI

Villa, Calvairate, Sesto 2012, Mariano, Vis Nova. Nel raggruppamento delle Top Five c'è una cosiddetta neopromossa, la classica squadra che si deve ambientare nel nuovo campionato, alzare l'asticella e magari attivarsi sul mercato per migliorare la competitività della rosa. Ecco, la Sesto 2012 ci ha messo circa 180 secondi per lasciare il segno nella nuova categoria, su rigore, con Ballone, a Monza contro La Dominante. Acquisti dai Nazionali o dai Regionali A? Nessuno. La società sestese punta sulla cosiddetta cantera e sui ragazzi poco impiegati da Alberto Rubino lo scorso anno, tanto è vero che il classe 2003 Bonfà è stato eletto capitano e Testa è il secondo top scorer dei biancoblù. First team in Prima Categoria e Under 17 Provinciale, Bassani non può fare affidamento sia da sopra che da sotto e sarà chiamato a valorizzare ogni singolo giocatore e trarre il meglio da ognuno, solo così la terza classificata potrà mantenere questi ritmi e non passare inosservata nel Girone B. La Football ci porta ad un'evidente dimostrazione che con impegno e idee si possono raggiungere gli obiettivi prestabiliti. L'ex allenatore della J.Cusano con l'aiuto di Romito sta facendo sentire importante ogni pedina dello scacchiere sestese, in modo tale da non creare malcontenti e lavorare in serenità.

MAI PER CASO NULLA ACCADE

Fondare un gruppo solido e coeso per debellare la concorrenza delle società più strutturate e attrezzate, questo è il primo comandamento dell'allenatore milanese. Un mix fra giocate dei singoli ed espressione calcistica corale, questo è l'ingrediente segreto della società di Via Boccaccio, la quale alterna gli spunti di Ballone e Bombini, in testa ad ogni statistica del girone, con azioni studiate negli allenamenti, come le due ripartenze a Monza e il calcio champagne offerto nell'8-2 interno contro un rivedibile Cologno. A Sesto San Giovanni vige un motto: «Gioca solo chi è pronto», tanto è vero che nell'undici iniziale spesso si sono trovati tre sotto età a scapito di qualche veterano: Finessi, Borretti e Larosa, tutti e tre classe '06. Nel settimo turno di campionato sarà ospite allo Stadio Comunale Pertini la capolista Villa, prima a punteggio pieno. I bianconeri non hanno intenzione di interrompere la loro striscia positiva mentre la Sesto 2012 sarà invitata a sfoggiare una prestazione pressoché perfetta per portarsi a casa la vittoria, tralasciando gli strascichi oramai metabolizzati del momento en passant contro l'altra big sinora affrontata: il Mariano.