Clamoroso al Pistoni: l'alpiceleste annienta la capolista, stoppata la striscia consecutiva

Si salvi chi può davanti a questo Alpignano. Al Pistoni si è assistito ad una prova irresistibile della compagine torinese, capace di dominare in casa dell'Ivrea e di sovvertire le gerarchie in classifica. Il risultato finale dice 0-4, e ben rispecchia ciò che si è visto in campo. I ragazzi di Lapiccirella non hanno lasciato nemmeno le briciole agli eporediesi, i quali si sono resi pericolosi in rarissime occasioni, e sempre partendo dalla punta di diamante Brizzi. Dall'altra parte, invece, è il lavoro di squadra a dare i suoi frutti: a segno Manfrin, Ciliberti, Capponi e Benestante, ma altrettanto doveroso...

ARTICOLO PREMIUM

Se sei un abbonato all'edizione digitale fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?