I Lupi spennano le Aquile con un pokerissimo e si consolidano in vetta

Questa Cheraschese è semplicemente ingiocabile. Se c'era ancora qualche dubbio, qualsiasi incertezza è stata spazzata via dopo l'incredibile 1-5 sfoderato dai ragazzi di Emilio Roldan in casa del Cuneo Olmo. Ai nerostellati, infatti, bastano 41 minuti per segnare cinque gol ai biancorossi, terza forza del Girone C prima del fischio d'inizio e una delle grande pretendenti al titolo. Tantissime le assenze nell'organico di Cristian Tolu (su tutti, Kone, Santini e Civalleri, squalificati) che hanno costretto il tecnico a ridisegnare il suo canonico 4-2-3-1 in un 4-4-2 con addirittura Kouyate difensore centrale: scelte obbligate che fanno ben capire le condizioni del Cuneo ma che non sminuisce sicuramente il super punteggio dei cheraschesi, ai quali sembrava tutto facile, troppo facile. Talmente semplice da segnare dopo 10 secondi d'orologio, con Monchio, che troverà la doppietta personale poco prima della mezzora. Sugli scudi anche Manfredi che con il suo nono centro in campionato ha siglato (seppur in posizione irregolare) il raddoppio ospite. Il poker arriva con Cavallero, grazie a una sgroppata mancina degna di Theo Hernandez, mentre è Likaj a rendere il risultato ancor più netto a pochi minuti dall'intervallo. Nella ripresa, Bodino approfitta dell'unica dimenticanza difensiva degli avversari e accorcia le distanze, per un gol della bandiera dal quale ripartire in vista del futuro prossimo.

LUPI FAMELICI

Nemmeno il tempo di iniziare: dopo pochi secondi i cheraschesi rubano palla nella trequarti avversaria e Monchio spedisce il pallone in fondo alla rete. 10 secondi sul cronometro e Lupi già avanti per 0-1. La squadra ospite trova il raddoppio un minuto dopo, dagli sviluppi di un calcio di punizione, ma il direttore di gara ravvisa il fuorigioco del marcatore bianconero. È poi Monchio a lanciare Manfredi sul filo del fuorigioco e Costin esce dalla propria area di competenza stendendo l’attaccante avversario: l’arbitro segnala il fallo e si limita a estrarre un semplice cartellino giallo per l’estremo difensore del Cuneo Olmo. Il raddoppio vero e proprio dei nerostellati giunge al 16’, con il cambio di fronte che pesca Manfredi (in chiara posizione di fuorigioco, non vista dall’arbitro), il quale ha tutto il campo a disposizione per involarsi uno contro uno con Costin e gonfiare la rete con uno splendido tocco di esterno sinistro.

Si nota in maniera evidente la differenza in campo fra le parti, con una Cheraschese al gran completo (alla quale viene facile ogni fase di gioco) dinanzi a un Cuneo Olmo con l’organico risicato, dall'assetto rimaneggiato e che fatica più del dovuto nel penetrare fra le maglie nemiche. Il fatto è che i padroni di casa palleggiano, e anche bene, ma non sembrano in grado di scardinare la retroguardia ospite, sempre attentissima e anche disposta a fare fallo pur di fermare gli avversari.

Al 27’ la Cheraschese cala il tris: percussione di Manfredi da destra verso il centro e pallone scaricato alle spalle di Kouyate e raccolto da Monchio, che davanti al portiere non si fa pregare e difatti non sbaglia. Proprio nel momento in cui la formazione di Tolu sembrava stesse riacquisendo maggiore consapevolezza, i ragazzi di Roldan fanno scendere la scure punitiva. E al minuto 32 c’è anche il poker, con la meravigliosa scorribanda mancina di Cavallero, che raccoglie la stellina di Super Mario e diventa invulnerabile: il terzino arriva fino in area e con un mancino spaventosamente violento buca la porta biancorossa.

Al 37’ i locali hanno una buona occasione da palla inattiva (causa fallo di mano di un giocatore nerostellato), con Rossi che però non si fa trovare impreparato e blocca in scioltezza la battuta diretta. Due minuti dopo, Gjura recupera palla a centrocampo e appoggia su Bodino, che cambia lato per Giachino: l’attaccante mette giù il pallone e si coordina per liberare il tiro, neutralizzato dall’estremo difensore.

La Cheraschese fa tutto palla a terra e al 41’ centra il pokerissimo, con Racca che recupera palla nella trequarti di casa e lascia a Campanella, che scarica sull’accorrente Likaj (dimenticato dalla difesa del Cuneo) che infila la sfera alle spalle di Costin.

La Cheraschese è una macchina perfetta e non concede gara ai padroni di casa; il punteggio dopo i primi 45’ è severissimo, 0-5 per i Lupi.

ORGOGLIO BIANCOROSSO

Rientrato dagli spogliatoi, Tolu è alla ricerca di un cambiamento e inserisce Bozza al posto di Ceretto Castiglian, in modo da alzare Kouyate in mediana e tappare il buco in difesa con Gaiedmejri, che dalla fascia destra va ora al fianco di capitan Ambrogio. Nel frattempo, al 6’ Monchio guadagna un calcio di punizione e si occupa della sua battuta, impegnando il portiere a deviare sopra la traversa.

Il 4-3-1-2 ridisegnato dal tecnico biancorosso sembra dare maggiore consistenza in mezzo al campo alla formazione casalinga, che rischia comunque qualcosa in difesa a causa della super velocità della manovra nemica.

Al 14’ il Cuneo accorcia finalmente le distanze con Bodino, il quale viene servito davanti alla porta da Squillace (bravo a dribblare secco l'avversario in area e ad apparecchiare per il numero 11, completamente smarcato) che deve solo spingere facile facile in fondo alla porta di Rossi.

Rischia tantissimo il Cuneo quando Kouyate perde palla in mezzo al campo “addormentandosi” e Likaj ruba prima la sfera a lui e poi il tempo alla retroguardia biancorossa: fantastico però in uscita Costin, che neutralizza l’ingresso in area dell’attaccante ma viene duramente colpito alla testa durante l’uscita bassa. L’estremo difensore è dunque costretto a lasciare il campo e viene rimpiazzato da Taricco.

La Cheraschese, a parte il gol subito, rischia veramente poco, dimostrando grande attenzione in ogni fase e dunque una notevole forza mentale: per Roldan era importante non mollare sul piano psicologico e così è stato, riuscendo a contenere la maggior parte delle iniziative biancorosse e, anzi, risultando comunque capace di impensierire la retroguardia avversaria in qualche frangente.

Nell’ultimo sprazzo di gara, il Cuneo Olmo sciupa anche una clamorosa occasione sottoporta, quando dagli sviluppi di un angolo, Kouyate cerca una sponda dentro l’area e il pallone rimbalza fin sui piedi del numero 19 Camara Carneiro, il quale a ridosso dell’area piccola prova a girarsi come Giroud ma spedisce il pallone alto sopra la traversa. E sempre Camara Carneiro ha un’altra occasione da gol (ben più difficile) non riuscendo a centrare lo specchio con una conclusione di esterno, dopo la suggestiva sponda di Squillace.

Al primo minuto di recupero, Kouyate cade nell’area di rigore avversaria (probabilmente per una spinta di un difensore ai suoi danni) e sul ribaltamento di fronte i cheraschesi provano a mettere la ciliegina sulla torta con Giordano, il quale, tuttavia, calcia malamente a lato - anche a causa di una buona uscita di Taricco a chiudergli il più possibile il raggio di tiro.

Non bastano nemmeno i 180’’ di recupero per accorciare ulteriormente le distanze, i Lupi sono semplicemente ingiocabili e sbranano le Aquile con tutte le penne: 7 vittorie su 7 per i ragazzi di Roldan, che arrivano quindi a quota 21 e mantengono il +2 dalla Saviglianese; secondo ko di fila, invece, per Tolu e i suoi, che scendono a -4 dai maghetti e a -6 dai cheraschesi e scendono anche in classifica (vista la vittoria della Monregale in quel di Trofarello), la missione diventa perciò cercare riscatto nella prossima trasferta di Carignano.

IL TABELLINO

CUNEO OLMO - CHERASCHESE 1-5

RETI (0-5, 1-5): 1’ Monchio (Ch), 16’ Manfredi (Ch), 27’ Monchio (Ch), 32’ Cavallero (Ch), 41’ Likaj (Ch), 14’ st Bodino (Cu).

CUNEO OLMO (4-2-3-1): Costin 6.5 (23’ st Taricco 6), Novaro 5 (5’ st Maganza 6), Muraku 6.5 (20’ st Degiovanni 6), Ceretto Castiglian 6 (1’ st Bozza 6.5), Kouyate 6, Ambrogio 6.5, Gaiedmejri 6, Gjura 6.5, Squillace 6.5, Giachino 6 (28’ st Camara Carneiro 6), Bodino 7. All. Tolu 6. A disposizione: Belliardo, Ponzo, Orlando, Aby.

CHERASCHESE (4-3-3): Rossi 6.5, Calcopietro 6 (39’ st Urbinati sv), Cavallero 7.5, Mazzola 6.5, Marenda 6.5, Racca 6.5 (8’ st Colombano 6), Manfredi 8 (34’ st Giordano sv), Barberis 6, Likaj 7, Campanella 7 (15’ st Sankosaj 6), Monchio 8 (26’ st Mischiati 6). All. Roldan 9. A disposizione: Giaccardi, Vacchetta, Balocco, Costantino.

GIALLI: 9’ Costin (Cu), 20’ Gaiedmejri (Cu), 5’ st Novaro (Cu), 41’ st Mischiati (Ch).

ARBITRO: Emanuel Frroku di Cuneo 6.

LE PAGELLE

CUNEO OLMO

Costin 6.5 Subire cinque reti è una brutta botta (anche se la botta peggiore la subisce dopo, costringendolo all'uscita), lui però non si arrende ed effettua anche degli ottimi interventi, rischiando molto però nelle uscite fuori dall'area di rigore.

23’ st Taricco 6 Scaccia presto via l'incertezza realizzando un paio di parate di buona fattura.

Novaro 5 Dalle sue parti si passa troppo facilmente, andando a creare dei buchi sfruttati ottimamente dall'attacco avversario.

5’ st Maganza 6 Lì a sinistra rischia poco, tiene botta in fase difensiva e non si perde in avventure offensive col rischio di dover rincorrere i velocisti rivali.

Muraku 6.5 È il primo ad alzare il baricentro della squadra, crea delle buone trame con Bodino ma la squadra si muove poco e lui, nonostante sia spesso avanti, non può concretizzare il possesso palla; con l'uscita di Novaro è lui a giocare sulla fascia destra.

20’ st Degiovanni 6 Entra con un po' di timidezza, ma dopo qualche incitamento da parte dei suoi riesce a contenere le scorribande nerostellate.

Ceretto Castiglian 6 Non riesce a palleggiare essendo sempre attaccato dalle maglie nemiche e gioca troppo alto per dare una mano in chiave difensiva.

1’ st Bozza 6.5 Porta maggiore fisicità in mezzo al campo e, almeno inizialmente, la sua tracotanza pare dare nuova verve alla formazione di casa.

Kouyate 6 Improvvisato difensore centrale, si nota che non è il suo ruolo e infatti concede troppi buchi (abituato com'è ad avere sempre qualcun altro dietro); rimesso a centrocampo, ridà qualche garanzia ma pare comunque annichilito.

Ambrogio 6.5 Sempre sicuro dei mezzi propri e della squadra, infonde coraggio ai compagni non solo a parole ma anche con dei buoni interventi difensivi.

Gaiedmejri 6 Nel primo tempo gioca come esterno destro ma risulta non pervenuto, totalmente escluso dal gioco; nel secondo, è lui a fiancheggiare Ambrogio dopo lo spostamento di Kouyate in mezzo al campo.

Gjura 6.5 La sua fisicità, la sua grinta e il suo giropalla erano mancati parecchio, peccato che da solo non possa fare la differenza contro la corazzata dei Lupi.

Squillace 6.5 La retroguardia avversaria limita la sua fantasia e non riesce dunque a sprigionare il meglio di sé; bravo però a concretizzare una delle poche occasioni concesse dai cheraschesi, sfornando l'assist per il gol della bandiera.

Giachino 6 Sui suoi piedi ha l'occasione più grossa del primo tempo, girandosi al limite dell'area dopo il suggerimento di Gjura, ma non impensierisce il portiere; comunque, tanta intensità e voglia di sacrificarsi nei suoi 70 minuti di gara.

28’ st Camara Carneiro 6 Gioca per nemmeno venti minuti ma prima ha una clamorosa palla gol che lui sciupa malamente e dopo non riesce a concretizzare la sua sgasata in area.

Bodino 7 Prova a inventare qualcosa facendo coppia fissa con Muraku, tuttavia, non trova l'affondo vincente; lascia il timbro sulla gara concretizzando il prezioso assist prodotto da Squillace.

All. Tolu 6 Giocare con un organico fortemente rimaneggiato non è cosa semplice di per sé, le difficoltà aumentano in maniera esponenziale se l'avversaria è uno schiacciasassi che non ha pietà per nessuno: le assenze hanno pesato tantissimo ma alcuni errori sicuramente non dovrebbero essere fatti. Con il Carignano ci sarà una prima occasione per riscattarsi e recuperare i punti persi nei due scontri diretti perduti.

CHERASCHESE

Rossi 6.5 Guida bene i compagni di reparto e soprattutto infonde tanta sicurezza, anche con delle attentissime uscite fuori dall'area di rigore. Sfiora la porta inviolata, tenuta tale per oltre un'ora.

Calcopietro 6 Uno dei pochissimi che splende di meno nel contesto squadra, ma nonostante ciò si dimostra concentrato a più riprese anche perché ha un bel da fare contro Muraku e Bodino. (39’ st Urbinati sv)

Cavallero 7.5 Bene in fase difensiva, eccellente in quella offensiva: quando decide di partire palle al piede decide anche che nessuno può fermarlo e infatti diventa un trenino ineluttabile che arriva in area di rigore e folgora la porta con una conclusione potentissima.

Mazzola 6.5 Rivela grande solidità e lega bene il reparto difensivo col centrocampo giocando anche un po' più alto del dovuto; talvolta concede qualcosa e non può fare nulla per acchiappare Bodino in occasione del gol.

Marenda 6.5 Un muro invalicabile, se c'è lui non si passa e completa in maniera perfetta la retroguardia bianconera.

Racca 6.5 Lì davanti alla difesa recupera un ingente quantitativo di palloni, è il "trequartista difensivo" (per usare le pallone del tecnico) della squadra: fra i tanti palloni ripuliti, c'è anche quello che porta al gol di Likaj.

8’ st Colombano 6 Porta nuove energie in mezzo al campo per mantenere inviolato il grande vantaggio creato.

Manfredi 8 Palla al piede è infermabile, perché sguscia come un'anguilla e una sgambata notevole anche palla al piede: per lui un gol (che lo conferma in cima alla classifica marcatori) e anche assist, a coronare un'altra strepitosa prestazione. (34’ st Giordano sv)

Barberis 6 Buon lavoro in fase di interdizione, il Cuneo lavora molto sulla sinistra e lui deve fare gli straordinari per aiutare il reparto arretrato

Likaj 7 Se Barberis rimane preferibilmente bloccato sul centrodestra, lui sul centrosinistra preferisce muoversi e inserirsi di continuo, e proprio con uno dei suoi preziosi inserimenti timbra il gol del pokerissimo.

Campanella 7 Intenso, sia quando deve andare a pressare che quando deve fare girare palla: è lui a confezionare l'assist per il gol di Likaj.

15’ st Sankosaj 6 Subentra in maniera positiva, facendo un lavoro molto simile al compagno di squadra andato a sostituire.

Monchio 8 Pare essere in fibrillazione, non riesce ad aspettare e allora sigla il gol del vantaggio dopo appena 10 secondi: l'incipit che tutte le squadre sognano. Ma un gol non gli basta e poco prima della mezzora trova la doppietta personale. Due gol che lo portano a quota 9 gol in campionato, al fianco proprio di Manfredi.

26’ st Mischiati 6 Entra bene in campo, andando a pungolare la difesa cuneese in più di una occasione.

All. Roldan 9 Una macchina perfetta, non esiste altra espressione per raccontare una squadra che rifila 5 reti anche alla terza forza del girone; 39 reti fatte e solo 7 gol subiti nelle prime sette giornate, numeri da capogiro che possono sicuramente tradursi in qualcosa di molto importante.

LE INTERVISTE

«Venire qua è sempre difficile, però abbiamo messo la partita subito sui nostri binari e abbiamo fatto quello che volevamo - commenta soddisfatto Emilio Roldan (Cheraschese) - Pensiamo prima a noi stessi che ai risultati, quindi mi interessa relativamente il risultato altrui: pressiamo sempre alto, non li facciamo uscire e li costringiamo a buttare il pallone in avanti. Se cambio gli attori non cambia lo schema di gioco, ho tante soluzioni e ognuno può ricoprire più ruoli; di fatto, difendiamo a 3 anche se ci schieriamo a 4. Contro il Candiolo sarà tosta, si chiudono bene ma se facciamo come sappiamo possiamo toglierci subito grosse soddisfazioni».

«Ci mancavano 5 o 6 titolari ma non è giustificabile concedere certi errori, non siamo entrati in campo, dobbiamo fare un bagno di umiltà e ripartire e partite come questa ci devono far capire quanto lavorare - dichiara Cristian Tolu (Cuneo Olmo) - Col Carignano sarà un primo step per ripartire, perché oggi praticamente non siamo scesi in campo e abbiamo subito una brutta sconfitta. Il terzo gol ci ha definitivamente tagliato le gambe e non siamo più riusciti a trovare la reazione. C’è da migliorare, ma noi sicuramente non ci diamo per vinti e daremo ancora filo da torcere alle nostre avversarie».