Sette vittorie su sette partite: la marcia della capolista non ha fine

Nella dottrina buddhista, il 7 è considerato il numero della completezza; nel mondo dell'esoterismo, quello perfetto. Danilo Minelli non è un maestro zen o un esperto di numerologia, ma la settima vittoria in altrettante partite del suo Villa simboleggia sicuramente che la sua squadra è in questo momento una delle più belle realtà della categoria. Lo 0-2 con cui ha battuto la Sesto 2012, sorpresa di questo inizio di stagione, è stato un perfetto connubio di cinismo e bel gioco, con i bianconeri capaci di colpire quando più contava e di gestire la gara a proprio piacimento, aumentando e rallentando...

ARTICOLO PREMIUM

Se sei un abbonato all'edizione digitale fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?