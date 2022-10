Taga-torero, ma Cesano e Bonanno incornano lo stesso e Cuccarese stende Curcio

Un grande Cenisia lotta ma cade fra le proprie mura contro un Cinico con la C maiuscola Vanchiglia che approccia molto bene le due frazioni di gioco andando avanti in apertura di partita con il colpo da biliardo di Matteo Bonanno e in avvio di secondo tempo con la zuccata di Mattia Cesano. Nel mezzo tanto tanto viola Cenisia con un Alessio Taga trascinatore nel primo tempo che si porta a spasso tutta la difesa andando a pareggiare meritamente i conti con un mancino micidiale, ma i ragazzi di Curcio sprecano troppo e sbattono contro un Martino in giornata sì....

