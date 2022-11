Subiscono 2 gol in 8 minuti, poi la pareggiano in pieno recupero

Il calcio è come la giungla, e non perchè lo disse Malesani in una famosa conferenza stampa di qualche anno fa, ma perchè se non si mangia si rischia di essere mangiati. Come nella giungla, bisogna azzannare la preda quando questa è in difficoltà: nella sfida tra Pozzuolo e Barona Sporting, terminata 2-2, sono stati i padroni di casa a far la parte del leone per larghi tratti, ma non hanno fatto a pieno il proprio dovere. E quando la gazzella ospite ha riaperto i giochi a un quarto d'ora dalla fine con Di Bennardo, il leone è diventato gattino:...

