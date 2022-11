Grande voglia di Rapp: altri 44 nomi per un posto tra le star

Sesta lista di convocati per la Rappresentativa Under 19: dopo il raduno a casa Lascaris di martedì 2 novembre la selezione affidata a Luciano Loparco si ritroverà in via Leonardo Da Vinci, a Grugliasco, martedì 8 novembre, per la prima volta a casa BSR in questa stagione. Lista di convocati mista: chiamata al raduno da un po' tutta la regione, con Torino città, provincia di Torino e le province di Cuneo, Novara e VCO.

Tutti gli atleti dovranno presentarsi al campo con documenti di riconoscimento e la visita medica

UNDER 19

Martedì 8 novembre in Via Leonardo Da Vinci – Grugliasco (TO), convocazione per le 14:00 • Selezionatore Luciano Loparco