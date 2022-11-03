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Rappresentative

Grande voglia di Rapp: altri 44 nomi per un posto tra le star

Sesto giro di convocazioni per l'Under 19: si gioca la doppia partitella a Grugliasco martedì 8 novembre

Daniele Moccia

Daniele Moccia

Email:

dany.moccia20@gmail.com

03 Novembre 2022

RAPPRESENTATIVA LND UNDER 19 PIEMONTE Stephen Selasi

RAPPRESENTATIVA LND UNDER 19 PIEMONTE: Stephen Selasi del Vanchiglia tra i convocati del sesto raduno dell'Under 19

Sesta lista di convocati per la Rappresentativa Under 19: dopo il raduno a casa Lascaris di martedì 2 novembre la selezione affidata a Luciano Loparco si ritroverà in via Leonardo Da Vinci, a Grugliasco, martedì 8 novembre, per la prima volta a casa BSR in questa stagione. Lista di convocati mista: chiamata al raduno da un po' tutta la regione, con Torino città, provincia di Torino e le province di Cuneo, Novara e VCO. 

Tutti gli atleti dovranno presentarsi al campo con documenti di riconoscimento e la visita medica

Parrinello-Mosca-Di Gregorio tris d'oro, Cesarano inventa e Capriolo segna da fenomeno

Quinto appuntamento per la Rapp Under 19. Grande prova del tandem made in Trofarello e Ivrea; i gialli nella ripresa vanno a mille con un tridente stellare

UNDER 19

Martedì 8 novembre in Via Leonardo Da Vinci – Grugliasco (TO), convocazione per le 14:00 • Selezionatore Luciano Loparco

NOME COGNOME SOCIETA'
TOMMASO ANGELUCCI PIEDIMULERA
GIOELE AVONDETTO TORRE PELLICE
MARTIN BALESTRONI PERSICH VERBANIA
ANOUAR BENRHOUZILE MORETTA
RICCARDO BERGONZI ALBA CALCIO
LUCA BIANCO ALPIGNANO
SIMONE BINELLO LUESE CRISTO
SAMUELE BLENCIO MORETTA
SIMONE BOTTA SETTIMO
SAMUELE CANNAVÒ SETTIMO
ALESSANDRO CAVALLO VANCHIGLIA
MANUEL COSTA OLEGGIO
FABIO CURTI BENARZOLE
DAVIDE DEL MONTE SPAZIO TALENT SOCCER
MATTEO FERRERO VIGLIANO
LUCA FILONI VENARIA
DOMENICO FORMISANO CIRIÈ
COLE GENINATTI PIANEZZA
ALESSANDRO GIORDANINO LASCARIS
ANDREA HAJDARI CBS
LORENZO MAINARDI POZZOMAINA
FRANCESCO MARROCCO CIRIÈ
FRANCESCO MARUTTI PRO NOVARA
FILIPPO MERLO OMEGNA
SIMONE NEGRI ARONA
MATTIA ONOFRIO CAVOUR
STEFANO PANETTA ALPIGNANO
NICOLA RASTRELLI CUNEO OLMO
ZACCARIA RIHI SPAZIO TALENT SOCCER
SAMUELE ROMANIN BSR GRUGLIASCO
ERIC SAVVA VOLPIANO PIANESE
STEPHEN SELASI VANCHIGLIA
DANIELE SICILIA LASCARIS
ROBERT SIRAGUSA JUNIOR PONTESTURA
ALESSANDRO SIVIERO ACCADEMIA BORGOMANERO
LUCA SOTTIL LASCARIS
STEFANO STARNAI PRO EUREKA
ANDREA STOCCHINO LASCARIS
SALVATORE SUPPA BRIGA
DAVIDE SUPPO UNION VALLESUSA
VITTORIO TOMASINO BIELLESE
PETRU NICOLAE UJICA PIANEZZA
TOMMASO VADALÀ VERBANIA
TOMMASO ZARAMELLA ACCADEMIA BORGOMANERO

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