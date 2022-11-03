Grande voglia di Rapp: altri 44 nomi per un posto tra le star

Rappresentative
03 Novembre 2022
RAPPRESENTATIVA LND UNDER 19 PIEMONTE: Stephen Selasi del Vanchiglia tra i convocati del sesto raduno dell'Under 19
Sesta lista di convocati per la Rappresentativa Under 19: dopo il raduno a casa Lascaris di martedì 2 novembre la selezione affidata a Luciano Loparco si ritroverà in via Leonardo Da Vinci, a Grugliasco, martedì 8 novembre, per la prima volta a casa BSR in questa stagione. Lista di convocati mista: chiamata al raduno da un po' tutta la regione, con Torino città, provincia di Torino e le province di Cuneo, Novara e VCO.
|NOME
|COGNOME
|SOCIETA'
|TOMMASO
|ANGELUCCI
|PIEDIMULERA
|GIOELE
|AVONDETTO
|TORRE PELLICE
|MARTIN
|BALESTRONI PERSICH
|VERBANIA
|ANOUAR
|BENRHOUZILE
|MORETTA
|RICCARDO
|BERGONZI
|ALBA CALCIO
|LUCA
|BIANCO
|ALPIGNANO
|SIMONE
|BINELLO
|LUESE CRISTO
|SAMUELE
|BLENCIO
|MORETTA
|SIMONE
|BOTTA
|SETTIMO
|SAMUELE
|CANNAVÒ
|SETTIMO
|ALESSANDRO
|CAVALLO
|VANCHIGLIA
|MANUEL
|COSTA
|OLEGGIO
|FABIO
|CURTI
|BENARZOLE
|DAVIDE
|DEL MONTE
|SPAZIO TALENT SOCCER
|MATTEO
|FERRERO
|VIGLIANO
|LUCA
|FILONI
|VENARIA
|DOMENICO
|FORMISANO
|CIRIÈ
|COLE
|GENINATTI
|PIANEZZA
|ALESSANDRO
|GIORDANINO
|LASCARIS
|ANDREA
|HAJDARI
|CBS
|LORENZO
|MAINARDI
|POZZOMAINA
|FRANCESCO
|MARROCCO
|CIRIÈ
|FRANCESCO
|MARUTTI
|PRO NOVARA
|FILIPPO
|MERLO
|OMEGNA
|SIMONE
|NEGRI
|ARONA
|MATTIA
|ONOFRIO
|CAVOUR
|STEFANO
|PANETTA
|ALPIGNANO
|NICOLA
|RASTRELLI
|CUNEO OLMO
|ZACCARIA
|RIHI
|SPAZIO TALENT SOCCER
|SAMUELE
|ROMANIN
|BSR GRUGLIASCO
|ERIC
|SAVVA
|VOLPIANO PIANESE
|STEPHEN
|SELASI
|VANCHIGLIA
|DANIELE
|SICILIA
|LASCARIS
|ROBERT
|SIRAGUSA
|JUNIOR PONTESTURA
|ALESSANDRO
|SIVIERO
|ACCADEMIA BORGOMANERO
|LUCA
|SOTTIL
|LASCARIS
|STEFANO
|STARNAI
|PRO EUREKA
|ANDREA
|STOCCHINO
|LASCARIS
|SALVATORE
|SUPPA
|BRIGA
|DAVIDE
|SUPPO
|UNION VALLESUSA
|VITTORIO
|TOMASINO
|BIELLESE
|PETRU NICOLAE
|UJICA
|PIANEZZA
|TOMMASO
|VADALÀ
|VERBANIA
|TOMMASO
|ZARAMELLA
|ACCADEMIA BORGOMANERO
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