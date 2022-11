Un mese fa la rissa tra allenatori, poi un punto di penalità: ora via la sanzione e si rigioca

Prima una confusionaria sospensione della partita, poi un 3-0 a tavolino con tanto di punto di penalità per gli ospiti e adesso l'ultima sentenza: via la sanzione e si rigioca. Un mese dopo il fischio d'inizio la sfida tra Casalpusterlengo e Vogherese giunge a una nuova svolta, ma procediamo con ordine.

SOSPENSIONE E PENALITÀ

È sabato 1 ottobre quando la partita della terza giornata del Girone E viene interrotta, ripresa e poi definitivamente sospesa per un battibecco tra i due allenatori: Carmine Coluccino, del Casalpusterlengo, e Andrea Cavaliere, della Vogherese. «La gara è stata sospesa inizialmente al 20'. - racconta quest'ultimo - Si è deciso comunque di finire il primo tempo, i miei si sono innervositi e hanno fatto qualche fallo. Mi dispiace soprattutto per i ragazzi, però ringraziamo la società Casalpusterlengo perché ci hanno chiesto scusa e siamo sempre stati accolti bene». Il collega di casa invece spiega: «C'è stato un battibecco con l'altro allenatore e l'arbitro ci ha mandati fuori. Loro erano molto nervosi e nel secondo tempo hanno deciso di non tornare in campo». Una ricostruzione quest'ultima che trova riscontro nel comunicato di giovedì 13 ottobre, dove viene riportato che: «La gara in oggetto è stata definitivamente sospesa a causa del fatto che la società Vogherese 1919 comunicava al direttore di gara che "non si sarebbe presentata più per la ripresa di giuoco non condividendo gli atti di violenza"». Da qui la sconfitta per 3-0 a tavolino rifilata alla squadra ospite, il punto di penalità in classifica e le squalifiche per i due allenatori: fino al 30 novembre 2022 per Coluccino e fino al 9 novembre per Cavaliere. Sui sopracitati atti di violenza, però, non emerge nulla dal comunicato e per le successive tre settimane, fino a giovedì 3 novembre.

CAMBIA TUTTO

Il comunicato ufficiale numero 34 stravolge la decisione del giudice sportivo, accogliendo in parte il ricorso della Vogherese. La società, infatti, «esponeva di non aver abbandonato la gara ma di essersi rimessa alla decisione del Direttore di Gara che, al minuto 22 del primo tempo, aveva fischiato per tre volte, disponendone il termine, a seguito di una rissa scoppiata fra gli allenatori delle due squadre. - come riportato nell'ultimo comunicato - La reclamante evidenziava che, a seguito della rissa fra gli allenatori, la gara era stata interrotta per circa 7-8 minuti e che nel corso dell’anzidetto frangente di tempo l’arbitro aveva emesso il triplice fischio, non ritenendo che vi fossero le condizioni per la prosecuzione. Alcuni minuti dopo, a dir della reclamante, l’arbitro invece disponeva la ripresa della gara». Un ricorso dal quale il Casalpusterlengo si dissociava, sostenendo come «l'arbitro non avesse emesso il triplice fischio e come sussistessero tutte le condizioni per la prosecuzione della gara fino al termine», ed evidenziando inoltre che «il Presidente della Vogherese aveva invitato i giocatori a non rientrare in campo per il secondo tempo». Due versioni dunque discordanti, ma il direttore di gara toglie ogni dubbio confermando «di aver fischiato tre volte per decretare la fine della gara, considerato che riteneva non sussistessero le condizioni per la sua prosecuzione, vista la continuazione degli alterchi fra i due allenatori mentre si recavano verso gli spogliatoi. L’Arbitro ha poi disposto la ripresa della gara fino alla fine del primo tempo, all’esito del quale la Vogherese ha dichiarato di non volerla portare a termine, in conformità con quanto in precedenza disposto dal Direttore di gara».

Da qui l'analisi della Corte Sportiva d'Appello Territoriale: «La partita deve essere considerata conclusa a partire dal momento del triplice fischio e non da quello successivo in cui la Vogherese si è limitata a conformarsi a quanto in precedenza disposto dal Direttore di gara. Non vi è stato dunque alcun rifiuto a proseguire la gara, considerato che della stessa era già stata determinata la fine con il triplice fischio da parte del Direttore di gara». L'unico dubbio espresso nel comunicato riguarda i motivi che hanno portato l'arbitro a dichiarare la partita conclusa anticipatamente, dato che «dal referto di gara e dalle successive dichiarazioni di chiarimento dell’Arbitro emerge che a seguito della rissa fra i due allenatori sussisteva una situazione nel complesso non incontrollabile e comunque inidonea a porre a rischio l’incolumità dei presenti, tanto che solo dopo pochi minuti l’arbitro, che ormai aveva già irrevocabilmente disposto la fine della gara, si è determinato a riprenderla. Dal referto di gara, dunque, non possono essere ravvisate circostanze tali da compromettere lo svolgimento della gara e da fondare il timore del Direttore di gara per l’incolumità propria o dei presenti». Nonostante ciò la Corte è chiara: «Nelle ipotesi in cui il provvedimento della definitiva interruzione della gara sia immotivato, anche ove connesso a una ipotesi di “rissa”, deve essere comunque disposta la ripetizione della gara». Ricorso dunque vinto dalla Vogherese, che riceve indietro anche il punto di penalità tolto, ma non riesce a togliere la squalifica al proprio tecnico, come specificato nell'ultima parte del comunicato del CRL: «Quanto alla richiesta di riformare la squalifica dell’allenatore, sig. Cavaliere Andrea Elvio, disposta fino alla data del 09.11.2022, viceversa, questa Corte ritiene di rigettarla, considerato che dal referto di gara, fonte privilegiata di prova, emerge che il predetto tesserato ha partecipato attivamente a una rissa con l’allenatore della squadra avversaria». Il tecnico non sarà dunque presente in panchina per la sfida di sabato 5 novembre in casa dell'Accademia Pavese, ma vi tornerà nel match casalingo con il Codogno della settimana successiva.

LA NUOVA CLASSIFICA DEL GIRONE E