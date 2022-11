Il portiere fa miracoli, lui nel finale segna il rigore che vale tre punti

Quando una partita giocata a viso aperto come quella tra Manara e Tritium sembra che stia per concludersi in pareggio, ecco che i padroni di casa a pochi minuti dal triplice fischio conquistano il rigore che regala loro i tre punti. Galli batte con sicurezza spiazzando Bassani e portando i suoi sul 2-1 conclusivo, riprendendo il vantaggio conquistato con la rete di Proserpio al 20' del primo tempo e poi vanificato con l'autogol di Annoni sul finale della prima metà di gara. La Tritium esce da questo confronto a testa alta, avendo giocato per quasi 80 minuti in dieci senza mai trincerarsi...

ARTICOLO PREMIUM

Se sei un abbonato all'edizione digitale fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?