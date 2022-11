Spataro vs Galla infiamma la sfida al vertice, pareggio scoppiettante al Bertolini

La partita del mese sicuramente, candidata ad essere una delle sfide dell'anno, può essere. Gassino e Sparta Novara sparano le migliori cartucce a disposizione per il Big Match della ottava giornata di campionato e il risultato è un duello scoppiettante: al Valentino Bertolini finisce 3-3, con la sfida nella sfida tra Lorenzo Galla e Costantino Spataro (doppietta per entrambi) ad infiammare il sabato pomeriggio di Via Armando Diaz. Un pareggio che di fatto annulla le due squadre e genera un mucchio incredibile in vetta al Girone A, con sei formazioni comprese in un punto. SPATARO COME BRAHIM DIAZ Tante assenze in...

