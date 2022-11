La decide "Joe" Cole Geninatti, ma la svolta la danno i Vanchiglia-Boys

Dopo neanche 6 giorni dall'ultimo raduno a pochi chilometri da via Leonardo Da Vinci la Rappresentativa Under 19, direttamente dalla casa del BSR Grugliasco. Altri 28 candidati per un posto nella selezione che si giocherà il Torneo delle Regioni: per questo giro in campo solo titolari di squadre di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria, con particolare concentrazione su calciatori fisicamente ben dotati. LA FOTOGALLERY VERRA' PUBBLICATA MERCOLEDI' 9 NOVEMBRE SUL NOSTRO SITO Chiamate, questa volta, da tutta la regione: dal VCO, con un rappresentante addirittura del Piedimulera, alla provincia di Cuneo, con un calciatore del Benarzole. Qualche assenza rispetto ai convocati,...

