Troppi fuoriquota in campo, il verdetto del Giudice Sportivo fa definitivamente chiarezza

Una settimana fa si era creato un caldo dibattito tra dirigenti della categoria con il preannuncio di ricorso, ora, fatta maggiore chiarezza, potrebbe tornare il sereno, cosiccome potrebbe alzarsi un acceso polverone. Con il Comunicato Ufficiale n. 133 del 10 novembre, è stato accolto il ricorso della società Rivarolese rispetto alla partita contro il Lascaris, valida per la settima giornata del Girone B della tanto discussa Under 19. La motivazione? Nel corso della gara oggetto del reclamo, i bianconeri pianezzesi avevano impiegato in totale 6 giocatori nati nel 2003, superando il limite massimo consentito di 4 fuoriquota utilizzabili in una singola partita. Risultato: partita persa 3-0 a tavolino, spiacevole balzo indietro in classifica, ma soprattutto, rabbia per una regola apparentemente poco chiara e che avrebbe potuto mietere parecchie vittime in questa prima fase di stagione.

LA VICENDA

Durante la settima giornata del Girone B, in Via Claviere va in scena la sfida tra Lascaris e Rivarolese. Quello che sulla carta appare essere un testa-coda senza storia si dimostra effettivamente tale anche nella realtà: i bianconeri vincono nettamente con il punteggio di 6-1 e si portano a casa tre punti molto importanti per la corsa al titolo del girone. Nella ripresa, a risultato già acquisito, il tecnico di casa Roberto Pepe opta per tutte e cinque le sostituzioni. Dal primo minuto, tra i titolari risultano essere schierati Jacopo Tugnolo (maglia n. 3), Igor Andrioli (maglia n. 7), Lorenzo Carta (maglia n. 10) e Fabio Tietto (maglia n. 11), tutti e quattro classe 2003; nulla di strano o sbagliato. Poi arrivano i fatidici cambi: Carta viene sostituito con il n. 15 Francesco Maida (nato il 18/03/2003), mentre il n. 7 Andrioli esce per il n. 14 Andrea Regis (nato il 2/03/2003). Il numero totale di fuoriquota utilizzati sale dunque a sei, superando il tetto massimo stabilito da regolamento, e i dirigenti della Rivarolese fiutano lo strafalcione. Nelle ore successive, dopo un intenso dialogo con dirigenti e allenatori di altre società amiche, è presentata l'istanza di ricorso rispetto alla questione e, dopo una settimana di ansiosa attesa arriva l'esito positivo. Il Giudice Sportivo decreta la sconfitta per 3-0 a tavolino nei confronti del Lascaris, che ora scivola a quota 18 in classifica (a -4 dalla capolista Volpiano Pianese); per la Rivarolese, invece, prima vittoria stagionale e e sei punti che regalano un mezzo sorriso ad una squadra in difficoltà.

REGOLAMENTO E PRECEDENTI

Come da comunicazione regionale, emanata il 26 maggio 2022, il numero massimo consentito di giocatori fuoriquota nati dal 1° Gennaio 2003 in poi è di quattro, a differenza dei sei 2002 impiegabili nella passata stagione. Dando una versione chiara e definitiva, il massimo di quattro giocatori vale a dire che, per quanto in distinta possano essere presenti più di quattro ragazzi nati nel 2003, ciò non implica che ne possano essere schierati di più dall'inizio o a gara in corso. Elemento costato caro al Lascaris in questa occasione, ma che avrebbe potuto mietere molte altre vittime in queste prime partite (Lascaris comrpeso che nelle giornate precedenti già aveva rischiato grosso ndr). A dare una mano alle squadre, tuttavia, era corso in apporto un precedente, forse non tanto famoso, ma ampiamente efficente: il 24 settembre di quest'anno, nel campionato di Under 19 Regionale della Toscana, Litorale Pisano e Folgor Marlia avevano commesso il medesimo errore nelle rispettive partite e ciò era costato loro la sconfitta a tavolino in ambo i casi. Con l'auspicio che questo ricorso "nostrano" possa fare definitivamente chiarezza su un campionato già di per sè condizionato da forti riforme, a cui ulteriore confusione non può certo fare bene.