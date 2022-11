Dove vincono le difese: neutralizzati gli attaccanti e l'opportunità di accorciare sulla capolista

La Saviglianese manca la possibilità di portarsi a -1 dalla Cheraschese (clamorosamente fermata dall'Alba sul 5-5). Il derby rossoblù fra Giovanile Centallo e Saviglianese è terminato 0-0: un risultato giusto, sebbene alla formazione di Gianfranco Tufo manchi un calcio di rigore, non ravvisato dal direttore di gara poiché coperto al momento dell'infrazione. A imporsi, comunque, sono state le due difese, sempre attente a neutralizzare le arrembate offensive e a disinnescare qualunque palla inattiva. I ragazzi di Marco Boaglio (allenatore in seconda che sostituiva il tecnico Giusti, assente per Covid) partono con una marcia in più nel corso della prima frazione,...

