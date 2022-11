La doppietta da fantascienza del bomber vale la vetta della classifica

Termina 4-2 il match tra Solbiatese e Gavirate, cruciale soprattutto in chiave classifica, che catapulta i padroni di casa al primo posto, facendo crollare tutti i sogni e le speranze degli ospiti. La gara rimane per lunghi tratti in equilibrio, sia a livello di punteggio sia a livello di gioco, fino all’esplosione dell’uomo chiave dell’incontro, Grassi, che grazie ad una doppietta porta la partita sui binari giusti, facendo toccare alla Solbiatese il cielo con un dito. GOKU CONTRO VEGETA Una per scappare, una per accorciare sulle prime posizioni, Solbiatese-Gavirate è una sfida tra due veri e propri colossi del girone...

