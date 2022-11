Segnano tre gol nel primo tempo e tornano a vincere dopo 7 settimane

La Brianza Olginatese espugna il campo della Tritium grazie a un tris nel primo tempo che porta le firme di Mitrovic, Garavini e di capitan Consoloni. Nel secondo tempo la Tritium sfiora la rimonta grazie aduna super prestazione di Li Destri e alle reti di Ortelli e Kourouma, che riescono ad abbattere il muro bianconero nonostante una partita perfetta di Marigliano. TRIS BIANCONERO Sia la Tritium sia l'Olginatese hanno bisogno di punti per risollevarsi in campionato. I padroni di casa si schierano con un 4-4-2 con Terlizzi e Kourouma come tandem d'attacco, i bianconeri invece rispondono con un 4-3-3 a valorizzare...

ARTICOLO PREMIUM

Se sei un abbonato all'edizione digitale fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?