Tutta una questione di fame: Bellomo spacca la partita, Cervotti belli ma sconfitti

Una sfida di cartello a prescindere per storica rivalità, ancora più sotto i riflettori dopo l'incandescente quarto di finale delle fasi finali della passata stagione: Volpiano Pianese e Venaria non smentiscono le attese e regalano una gara molto più che emozionante. Al Bertolotti finisce 4-2 per le Foxes, grazie alle reti di Caposele, Bellomo, Bussolo e Sponzilli, ma soprattutto grazie alla prova monstre difensiva di Remondino e Guzzo. Rimpianti per gli ottimi Cervotti di Ermanni, che sul 3-2 han fallito un rigore con capitan Pavanello e che, ora, scivolano addirittura a -13 dalla vetta. DOMINIO CERVOTTI, MA PARI Rematch dell’ultimo...

