Mirko Crugnola-Biandronno sì, per l'Under 19 c'è il debutto di Davide Marzio

Come anticipato nelle scorse settimane il nuovo responsabile delle giovanili del Biandronno è Mirko Crugnola. L'insediamento ufficiale è avvenuto nei giorni scorsi e il dirigente ex Ispra e Cadrezzatese si è subito messo all'opera per trovare la quadratura del cerchio sull'Under 19. La squadra che nella scorsa stagione è stata guidata da Giuseppe Castiglione è stata affidata a Davide Marzio, tecnico al debutto assoluto in panchina e fratello di Alessandro, guida della prima squadra della Vergiatese.

L'Under 19 dovrebbe ripartire dal blocco della scorsa stagione al quale si dovrebbero aggiungere elementi classe 2004 che non sono stati confermati nelle squadre del territorio.