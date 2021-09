Finalmente i gironi Under 19 di Varese. E anche i primi ritiri…

La Delegazione di Varese ha ufficializzato con il comunicato di giovedì 2 settembre i gironi del prossimo campionato Under 19 che partirà il 25 settembre con la seconda giornata di campionato. Ventitré il roster delle iscritte (compresa la legnanese Marnate Gorla) che poche ore dopo la pubblicazione è sceso di un'unità in seguito al ritiro dell'Olimpia. Il club tresiano, anche quest'anno, ha regolarmente iscritto la squadra per poi ritirarla a gironi ufficializzati.

Girone A: Accademia Varese, Aurora Induno, Biandronno, Bosto, Cuassese, France Sport, Lavena Tresiana, Laveno, Malnatese, Olimpia, San Michele, Union Tre Valli.

Girone B: Calcio Bosto, Coarezza, Tradate, Jeraghese, Lonate, Marnate Gorla, Nuova Abbiate, Orasport, San Luigi Academy Visconti, Solbiatese Olona, Sumirago.