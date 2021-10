Jeraghese-Coarezza: al vantaggio di Attena nel primo tempo risponde Monti pareggiando nel finale

Match molto combattuto quello tra Jeraghese e Coarezza nel campionato Under 19 di Varese. Una sfida molto equilibrata dove non è certo mancato lo spettacolo. Entrambe le squadre esprimono un buon calcio e provano a vincere. Nella prima frazione vanno momentaneamente in vantaggio i padroni di casa, ma nella ripresa sono gli ospiti a rispondere e a siglare su calcio di rigore il gol del meritato pareggio.

Il primo tempo si apre subito con qualche bella iniziativa dei padroni di casa che calciano diverse volte in porta in pochi minuti, senza trovare la via del gol, ma trovando delle ottime risposte da parte del portiere Pica. Al 12' grave errore in disimpegno da parte della difesa ospite che regala palla a Attena: il centravanti completamente solo davanti al portiere calcia forte nell'angolo e porta in vantaggio i suoi. Dopo altri 15 minuti di continuo dominio da parte della Jeraghese cambia qualcosa nel Coarezza: i ragazzi di Cerri cambiano modulo e passano dal 4-4-2 al 4-3-1-2, creando densità a metà campo soprattutto in fase di possesso palla. La partita cambia, gli ospiti cominciano a giocare palla a terra e ad esprimere un ottimo calcio.

Nella seconda metà di gara gli ospiti giocano meglio, propongono delle interessanti trame offensive e dopo diversi tentativi riescono a ad ottenere l'occasione per trovare il pareggio: palla rubata a centrocampo dal migliore in campo Capriniche allarga sul neo entrato Taverna; la punta si inserisce in area e viene stesa dal terzino sinistro, l'arbitro indica il dischetto. Dagli undici metri è Monti a trasformare spiazzando il portiere e firmando il meritatissimo pareggio.