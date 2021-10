Cuassese-Lavena Tresiana: apre Marchese, chiude Andreani, nel mezzo Monti e Mazzoleni provano a mettere i bastoni tra le ruote

Partita dai risvolti incerti fino alla fine per Cuassese e Lavena Tresiana: fino alla fine del 24' del secondo tempo, infatti, i giochi sembravano praticamente fatti per gli ospiti, in vantaggio di due reti, una delle quali segnate proprio qualche minuto prima da Andreani. Un match fatto di colpi di scena e di roncambolesche rincorse, che hanno visto Marchese fare da apripista, ma che si conclude di fatto tutta nel corso del secondo tempo, con Riganti ed Andreani ai quali prova a rispondere Mazzoleni. Ed è proprio Mazzoleni, al 25', a provare a riportare un po' di speranze nella propria squadra, sotto di due reti, ma invano. Dopo di lui, infatti, nessun compagno riesce a conquistare il pareggio, che termina quindi 3-2 per il Lavena Tresiana.

E sono proprio gli ospiti a commentare l'andamento del match tramite le parole del tecnico Serafino Civitillo: «È stato molto tosto: i nostri avversari avevano un'ottima costruzione di gioco. Per quanto ci riguarda, abbiamo vinto più per il carattere, che per la prestazione in sé perché anche loro avrebbero potuto tranquillamente portarla a casa loro. Inoltre, abbiamo avuto un paio di occasioni davvero succose: abbiamo preso un palo ed una traversa».

IL TABELLINO

CUASSESE-LAVENA TRESIANA 2-3

RETI: 11' Marchese (LT), 3' st Monti (C), 8' st Riganti (LT), 21' st Andreani (LT), 25' st Mazzoleni (C).