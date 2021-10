A.Induno-Malnatese: poker al bacio per i ragazzi di Nati, la chiude definitivamente Bernasconi nel secondo tempo

Partita ricchissima di occasioni per entrambe le compagini scese in campo, ma a mettere la firma al match alla fine è la Malnatese: quattro reti, divise perfettamente tra primo e secondo tempo, hanno consentito agli ospiti di portare a casa la seconda vittoria consecutiva dall'inizio del campionato. Dopo una prima occasione andata a vuoto, e con una traversa presa in pieno, a dare inizio alle danze è Mazzeo: tutto parte da un calcio d'angolo tirato dalla Malnatese, che viene lanciato in mezzo all'area di rigore avversaria, dove ad attenderlo - in mezzo alla mischia che si è venuta a creare - c'è proprio Mazzeo, che lo tira dritto in porta non lasciando scampo al portiere avversario.

A seguire c'è il piedino fatato di Montalbetti, che intorno al 44' raddoppia per i suoi, grazie ad un cross lanciato in area intercettato abilmente e lanciato dritto in porta. Nel secondo tempo, c'è ancora spazio per le occasioni da parte di entrambe le squadre, ma ad avere la meglio è ancora una volta l'ospite. Al 4', infatti, arriva la testata di Peroni, che insacca grazie ad un cross lanciato da un compagno di squadra. A chiudere il cerchio Bernasconi, che riesce a bucare la rete grazie ad un'azione manovrata e conclusa da fuori area, la quale si rivela una vera cannonata.

In mezzo, c'è spazio anche per una traversa ed un gol sbagliato, entrambe azioni dell'Induno, che intorno all'85' avrebbe potuto portarsi a casa il gol della bandiera se Napoli non ci avesse messo i guantoni mandando tutto in fumo. Claudio Salati, dirigente della Malnatese, commenta così: «Abbiamo detto ai ragazzi che il nostro campionato sarebbe iniziato con la vittoria ottenuta contro il Bosto e siamo orgogliosi di come stanno affrontando le cose e di quello che sta facendo il nostro allenatore Stefano Nati».

IL TABELLINO

A.INDUNO-MALNATESE 0-4

RETI: 34' Mazzeo (M), 44' Montalbetti (M), 4' st Peroni (M), 32' st Bernasconi (M).

A.INDUNO: Da Pos, Lo Presti (43' st Ferraro), Buzzi, Vanoli, Randazzo, Simeoni (9' st Franzosi), Carannante, Franzoso (36' st Del Pedro Pera), Todisco (29' st Lusetti), Lanzo, Lanzini. A disp. Feroletti. All. Riccitelli.

MALNATESE: Napoli, Griani (16' st Butruce), Gervasini, Bernasconi, Montalbetti Andrea (1' st Valli), Molteni, Maspero, Carli Ballola, Naso (1' st Peroni), Mazzeo (31' st Inguì), Accostupa (1' st Ciurca). A disp. Farqouche, Ferri, Inversini, Candeloro. All. Nati.

AMMONITI: Randazzo (AI), Franzoso (AI), Valli (M).