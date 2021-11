San Luigi Ac. Visconti-Calcio Bosto: Bertolotti per chiuderla, gli ospiti si portano a casa la vittoria

Vittoria di misura per il Calcio Bosto, in questo weekend ospite sul campo del San Luigi Accademia Visconti. Due reti che bastano agli ospiti per aggiudicarsi la partita: niente da fare per Tebaldini, che da parte sua conquista il gol della bandiera. Il dirigente Angelo Rabuffetti commenta l'andamento del match: «È successo come a Tradate domenica scorsa, in cui abbiamo subito il gol nei minuti finali ed abbiamo perso. Poco prima del triplice fischio, si è poi scatenato un diluvio che ha peggiorato il tutto». Nel corso del primo tempo, il gol arriva alla mezz'ora di gioco con Tebaldini, a...

