Turbo Kasaka e gli Avengers del San Michele

All'andata era finita 3-2 per la la squadra di Gabriele De Caro sulla France Sport, poi un girone in cui le due squadre sono sempre rimaste vicine in classifica, fino alla sfida si sabato che ha fatto registrare un netto 5-0, con tanto di allungo, a favore degli ospiti.



Manita eccessiva? Un risultato che probabilmente penalizza un po' troppo la squadra di Menotti, come testimoniano le parole dello stesso tecnico avversario: «Gli avversari hanno giocato bene, creandoci difficoltà. Segnare subito sicuramente ci ha agevolato e ci ha messo la strada in discesa. Il doppio giallo a metà del secondo tempo gli ha complicato ancora di più le cose, e da lì siamo riusciti ad amministrare al meglio, trovando altre due reti in contropiede».

Un 5-0 è comunque un risultato importante, "battezzato" dal gol di Lagattola, che dopo dieci minuti stacca di testa su calcio d'angolo col pallone che scheggia la traversa e finisce in rete. Raddoppio dopo dieci minuti con Kasaka, letale in campo aperto; tris griffato da Vettore con un calcio di punizione velenoso dalla trequarti che tutti sfiorano ma nessuno tocca fino a che la traiettoria non termina in rete. Ancora Kasaka micidiale in contropiede nel secondo tempo, poi il rigore finale di Lagattolla, che chiude come aveva aperto. «Sono contento di quello che stanno facendo i ragazzi - è il bilancio di De Caro a questo punto della stagione -, siamo una squadra giovane, con dentro tanti 2005 sui quali potremo lavorare e contare anche in futuro. Ci manca forse qualche punto in questo campionato, e sono convinto che possiamo fare ancora meglio di così». Migliori di giornata? «Dominici, davanti alla difesa, ha fatto ancora una volta un lavoro importante. Kasaka, con la sua rapidità, credo sia un giocatore fuori categoria».

IL TABELLINO



France Sport-San Michele VA 0-5

RETI: 10' Lagattolla (S), 22' Kasaka Bamanga (S), 40' Vettore (S), 33' st Kasaka Bamanga (S), 42' st rig. Lagattolla (S). FRANCE SPORT: Muraca, Antonelli, Passera, Sommaruga, Urbani, Canuto, Compagnoni, Taietti, Valerio, Zanini, Bouehi. A disp. Passera, Affi Fella, Stefani Federico, Pedrazzi, Macchiarulo. All. Menotti.

SAN MICHELE VA: Izzo, Magoga, Lagattolla, Segrini, Zecchini, Dominici, Grimoldi, Zaro, Ena, Vettore, Kasaka Bamanga. A disp. Lanzini, Piccinelli, Placido, Fumagalli, Oblatore, Locuratolo, Guglielmi, Fidanza, Bianchi. All. De Caro.