Union Tre Valli-Malnatese rinviata per impraticabilità di campo. Col campo pulito da giorni

Di tutte le partite in programma nella Delegazione di Varese le uniche rinviate - da giorni - sono quelle dell'Union Tre Valli tra Pria squadra e Under 19. Rinvio chiesto (e ottenuto) a una velocità lampo dopo la spruzzata di neve di martedì scorso. Il punto è che il campo dell'Union Tre Valli già giovedì pareva praticabile, ieri e oggi era in perfette condizioni per accogliere le partite. E la foto che alleghiamo è evidente.

Rinviare una partita con cinque giorni di anticipo non pare una decisione saggia e, non ce ne vogliano in Delegazione, in passato un errore simile non sarebbe mai stato fatto. E chi ha provato a farlo notare, come il presidente della Malnatese Marco Bernasconi, ha ricevuto una risposta poco formale, quasi della serie "non sa chi siamo noi…". «Il Delegato Bianchi mi ha detto che delle mie parole non gliene frega nulla… Ora informerò anche il consigliere Lo Bello di quello che è successo», ci ha raccontato il numero uno del club bianconero.