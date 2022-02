Finalmente la prima vittoria: «Per noi inizia un nuovo campionato»

È arrivata al dodicesimo tentativo la prima vittoria stagionale per l'Under 19 dell'Accademia Varese, allenata dal tecnico Fabio Franceschina. Il 2-0 alla Malnatese ha pertanto un sapore speciale per un gruppo che fino a qui aveva raccolto un solo punto nel pareggio per 2-2 contro il Biandronno. Un risultato che può dare una svolta alla stagione come spiega lo stesso allenatore: «La squadra è stata costruita all'ultimo momento quest'estate, e nel girone di andata avevamo bisogno di un po' di tempo per poterci integrare e conoscere. Nella pausa, in vista del girone di ritorno, sono tuttavia cambiati diversi giocatori, e abbiamo fatto degli innesti. All'inizio di febbraio abbiamo avuto finalmente una rosa di 25 ragazzi, e pensiamo ci si possa attendere a tutti gli effetti un nuovo campionato».

Entrambi i gol dell'Accademia Varese sono stati messi a segno da Federico Simone: il primo con una bellissima punizione da 25 metri che si è infilata sotto l'incrocio dei pali; il secondo finalizzando una manovra di contropiede imbastita dall'Accademia. La squadra abbandona così l'ultimo posto, e mette nel mirino la sfida non semplice contro il Lavena Tresiana, che potrà saggiare le nuove ambizioni di un gruppo giovanissimo, composto anche da diversi classe 2006.

Franceschina tiene comunque a sottolineare un aspetto in questa stagione travagliata: «Anche se nel girone d'andata non ottenevamo risultati il morale dei ragazzi è sempre rimasto alto, e loro sono sempre stati sul pezzo. Vorrei ringraziarli tutti, anche quelli che nel frattempo sono andati via».

A dimostrazione del buon lavoro svolto nonostante i risultati non arrivassero, il passaggio di Francesco Filippelli, classe 2004, alla Triestina. Visionato dagli osservatori alabardati durante il girone di andata, è stato successivamente prelevato ed è attualmente in forza ai giuliani.