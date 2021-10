Junior Pontestura-Arquatese: Stupendo Repetto, doppietta nel poker ospite

Al campo sportivo di Strada Maura il Junior Pontestura ospita l'Arquatese. Per i padroni di casa c'è una grande voglia di riscatto dopo la pesante sconfitta 3-0 rimediata in trasferta contro il Cassine nella prima giornata di campionato. La squadra di Arquata Scrivia arriva al match relativamente tranquilla, grazie alla vittoria di misura per 1-0 dello scorso turno contro la Gaviese. Le squadre si schierano in campo in modo speculare, infatti entrambi i tecnici decidono di schierarsi con il 4-3-3. La Junior Pontestura ha nel proprio tridente offensivo Boscain sulla sinistra, Souidi a destra e al centro Alessio Boja. Invece...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con