Mappanese-Mercadante: a prendersi il big match ci pensa Greco, i granata soffrono e sbancano via Galvani

Basta una zampata targata Christian Greco al Mercadante per prendersi il big match del girone B di Juniores torinese. I granata vincono 1-0 sul campo della Mappanese, soffrendo un po' nella ripresa il grande impeto dei biancorossi, tenendo benissimo a livello difensivo. Una partita che alla vigilia sa già di gara "croccante": arrivate al match appaiate in vetta a punteggio pieno (insieme alla Nuova Lanzese), Mappanese e Mercadante hanno dimostrato di valere tanto, inserendosi per un possibile discorso promozione ai regionali. Da un lato il miglior attacco dei biancorossi (13 gol fatti in 3 gare), dall'altra la miglior difesa (una...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con