DB Rivoli-Caselette: Cumpat spazza via i neroverdi! Rando, la vetta è ancora tua

In quel di Rivoli va in scena il big match di giornata: la capolista Don Bosco Rivoli di Rando ospita i neroverdi di Avataneo a solo un punto di distanza. Gli ospiti hanno la grande occasione per portarsi in testa alla classifica, ma i padroni di casa non sbagliano! E' la formazione di Avataneno ad andare in vantaggio nella prima mezz'ora con Lorenzo Zanellato, ma ci pensa Scognamiglio a pareggiare i conti prima dell'intervallo. Nella ripresa la partita si stappa: sono ancora gli ospiti a portarsi avanti con una fucilata di Oria, ma prima Franciolapilla con un tap-in facile facile...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con