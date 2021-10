Felizzano-Arquatese: partita da fuochi d'artificio con Tosonotti che la apre e De Vito che la mette in ghiaccio

A Felizzano è giornata di grande derby: sotto la pioggia, ci si gioca la testa del campionato contro i rivali dell'Arquatese. La squadra di casa arriva alla sfida dopo aver pareggiato 1-1 in trasferta contro il Cassine nel turno precedente. Gli ospiti, invece, ne approfittano vincendo in casa per 3-0 contro il Dertona. Entrambe le squadre si schierano in campo in modo speculare con il 4-3-3. Per gli uomini di Castelli il trio d'attacco è composto da Beqja a sinistra, Deevasis a destra e al centro Alessandro Lucchini. Demergasso schiera davanti De Vito sull'ala destra, Pietro Tosonotti sulla sinistra e...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con