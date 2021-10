Torino-Trofarello: le granata regalano spettacolo, 9-0 al Trofarello con super tripletta di Bazzocchi

Continua il filotto positivo il Torino di Ricciardi che supera a pieni voti anche l'esame Trofarello. Troppa la differenza in campo anche se la squadra di Giovanni Amato continua a mostrare i progressi messi in luce nella vittoria della settimana scorsa con il CUS Torino. L'approccio perfetto Granata. Il Torino di Gianluca Riccardi si presenta al campo di via Bossoli determinatissimo a proseguire la sua inarrestabile corsa in vetta alla classifica, a punteggio pieno e senza aver ancora subito gol. Per la sfida contro il Trofarello il tecnico di casa opta per un 4-3-3 con Munafò falso nueve che si...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con