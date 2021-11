Don Bosco Rivoli-Pozzomaina: un ispiratissimo Alecsandru Cumpat ne fa 5 ad un Pozzomaina decimato, ma con un grande cuore

Finisce 5-2 la gara al vertice tra il Don Bosco Rivoli di Alessandro Rando e il Pozzomaina di Luca Bottallo, portando con sé un gran numero di polemiche. Il protagonista di giornata è stato, sicuramente, Alecsandru Cumpat, autore di tutti e cinque i gol, che hanno regalato la vittoria ai padroni di casa. Nonostante il risultato parli chiaro, vanno fatti i complimenti all'atteggiamento mai rinunciatario del Pozzomaina: in inferiorità di due uomini per grandi tratti di partita, i ragazzi di Bottallo non hanno mai smesso di giocare il loro calcio, usando bene tutto il campo e, a volte, mettendo in...

