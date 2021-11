Freedom-Torino: Aime e Cozzo rimontano il Torino di Riccardi sotto al diluvio

In quel freddo novembre cuneese, va in scena un match davvero entusiasmante tra i padroni di casa della Freedom e il Torino, terminato 2-2. Un tempo a testa, con il primo dominato dalla squadra ospite in maglia rigorosamente granata e con il doppio vantaggio firmato La Sala e Calautti, ma con altre occasioni per trovare la terza rete. Nel secondo tempo viene fuori anche il talento delle cuneesi che prima accorciano con Aime e poi al 43’ trovano il pari con Cozzo su assist di Reynaudo, entrambe entrate dalla panchina. In generale nella seconda frazione abbiamo assistito ad un match...

