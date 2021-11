Fiano Plus-Ardor SF: Mattana festeggia il "diciottesimo" segnando il gol partita nell'1-2 finale

Potete dire quello che volete, ma questa è la giornata di Lorenzo Mattana. Nel giorno del suo diciottesimo compleanno il numero 9 dell’Ardor San Francesco firma in tutto e per tutto il 2-1 giallorosso sul Fiano Plus, sbagliando un rigore nel primo tempo e siglando la rete decisiva nella fittissima nebbia che si è abbattuta nel finale di gara su Fiano. Il giusto modo per festeggiare la maggiore età e nel mentre il duo composto da Roberto Mulone e da Valter Ragusa se la gode: i giallorossi salgono così a 14 punti, provando a rilanciarsi in classifica. Non male anche...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con