Torino-Accademia Pro Vercelli: Munafò da impazzire nella vittoria granata, a segno tutto l'attacco con Medici e Bazzocchi

Una grande prestazione del Torino di Riccardi che supera l'Accademia Pro Vercelli per 7-0. Festival del gol inaugurato da Bazzocchi, seguito dalla doppietta di Munafò e incrementato da La Sala, Medici, Grasso dalla panchina e Pomati a ridosso del triplice fischio. Per le ospiti prestazione di qualità dell'estremo difensore De Gaspari che si mette in mostra con più di qualche parata difficile. Bazzocchi la sblocca, Munafò show. La gara inizia con il Torino che pian piano alza i giri del motore e al quinto minuto ha subito la prima occasione con Calautti che calcia fuori di poco. Due giri di...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con