Annonese-Trofarello: Cirio e Tabaku regalano all'Annonese il titolo di Campione d'Inverno

A Castello di Annone ci si gioca tutto. Si decide il titolo di Campione d'Inverno nel campionato Under 19 astigiano. Le due squadre devono tenere d'occhio anche i risultati sugli altri campi. La situazione in classifica prima del fischio d'inizio è la seguente: il Trofarello primo con 25 punti e staccate di una sola lunghezza ci sono tre squadre, ovverosia l'Annonese, il Canelli 1922 e lo Spartak San Damiano. Bisogna tenere d'occhio anche gli altri campi: lo Spartak San Damiano è impegnato in trasferta contro il Pecetto, mentre il Canelli 1922 è sempre in trasferta e deve affrontare la SCA...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con