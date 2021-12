Olympic Collegno-Spazio Talent: un pari ai limiti della praticabilità tra i ragazzi di Maurizio Fazio e quelli di Pietro Cani

Un punto ed un gol a testa tra l'Olympic Collegno di Maurizio Fazio e lo Spazio Talent Soccer di Pietro Cani, in una gara che, se ci si deve soffermare sul terreno di gioco, non si doveva nemmeno giocare. Succede tutto nella ripresa, grazie ai gol di Kevin Marinkovic al 29' e di Marco Miglionico al 38'. L'Olympic si presenta davanti ai suoi tifosi con un classico 4-4-2: Pasquale Pizzicoli in porta; linea di difesa formata da Edoardo Framarin, Lorenzo Ocule, Francesco Consoli e Marco Civera; Loris Cariglia, Stefano Nocera, Riccardo Motta e Kevin Marinkovic a centrocampo (con quest'ultimo pronto...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con