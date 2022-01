Lanciafiamme La Mantia! Real Meda da «Inazuma Eleven». La scatola di Minerva ha i cerini contati, ma D'Oria e Croci trovano la scintilla

Vittoria senza appello per il Real Meda che si conferma, nonostante le numerose assenze, una delle più belle realtà del campionato; sugli scudi il capitano Marcella La Mantia, autrice di quattro gol conditi da una prestazione di altissimo livello, e Grecchi, che con le sue tre reti e la quantità incredibile di palloni giocati in mezzo al campo ha contribuito notevolmente alla vittoria della propria squadra. Alla festa del gol si sono unite anche Badino, Mornata, Piazza e Viganò. Sulle neroverdi ha sicuramente pesato la pesante situazione infortuni che ha lasciato Girardi con le sole 11 titolari a disposizione; non...

