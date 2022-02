Campionesse d'Italia nel Futsal, giocano due campionati contemporaneamente

Un solo gruppo, ma una doppia anima calcistica. Le ragazze dell'Under 19 dell'Accademia Calcio Bergamo giocano infatti due campionati contemporaneamente: quello FIGC a 11, e quello di Futsal, torneo ufficiale di categoria organizzato dalla Divisione Calcio a 5.

«L'idea di iscriverci a un campionato di Calcio a 5 è nata la scorsa primavera - spiega il presidente Luca Gatti - quando i campionati erano fermi. Allora fu un modo per permettere alle nostre ragazze di praticare l'attività, ma ben presto si è trasformato in qualcosa di più, tanto che oggi stiamo valutando se dedicarci interamente all'attività del Futsal, allestendo in futuro una Juniores e una Serie C, con l'obiettivo di una promozione.





Un'ipotesi figlia dei risultati eccellenti che la squadra Under 19 ha ottenuto sulla scena nazionale del Futsal: «Abbiamo partecipato al campionato arrivando fino alle Final Eight - continua Gatti - e perdendo in semifinale contro l', poi Campione d'Italia. Abbiamo però preso parte anche alla Coppa Italia, dove siamo state sconfitte dalle pescaresi del, una squadra veramente fortissima».

Tra le prime quattro in campionato, seconde in Coppa, ma proprio la mancata partecipazione alla Super Coppa delle abruzzesi ha permesso all'Accademia Calcio Bergamo di disputare la finalissima contro le romane, per una splendida occasione di rivincita. Lo scorso 22 dicembre a Falconara, nelle Marche, le ragazze di Agostino Zagaria si sono imposte per 9-3 conquistando il trofeo, e coronando l'avventura nel migliore dei modi.

FB5 Team Rome-Accademia Calcio Bergamo 3-9 (2-2 il primo tempo)

RETI: 3 Volpe (A), Ascenzi (F), Tomaiuolo (F), aut. Tomaiuolo (F), 2 Donadoni (A), 2 Riccelli (AB), Carattoli (F), E. Teani (A).

FB5 TEAM ROME: Guzzino, Tomaiuolo, Ascenzi, Carattoli, Tosini, Cacciapuoti, Della Ciana, Albergo D’Achille, Benedetti, Rubbio, Tarricone. All. Varì

ACCADEMIA CALCIO BERGAMO: Gatti, E. Teani, Volpe, V. Teani, Donadoni, Riccelli, Medici, Martiniello, Brizzolari, Patelli, Macchi, Mazzolini. All. Zagaria

AMMONITE: Carattoli (FB5)

ARBITRO: Davide Copat (Pordenone), Luca Finotti (Rovigo) CRONO: Sonia Bolognesi (Fermo).

Un'esperienza che ha rappresentato anche un'ottima vetrina per le giocatrici: «Abbiamo mandato tre ragazze al Kickoff di San Donato Milanese, che fa la Serie A (Greta Ghilardi, Aurora Gottardelli e Marta Parigi), e che è destinata a non rimanere isolata «Siamo prime in classifica nel nostro girone di campionato e già qualificate alle fasi finali della nuova coppa».

L'amore per il Futsal è così ufficialmente sbocciato: «Ci siamo appassionati tutti moltissimo, è un altro modo di vivere il calcio, con meno stress direi. Il Calcio a 5 inoltre predilige un gioco rapido, palla a terra, pieno di triangolazioni, che ci sta aiutando anche nel campionato a 11. Le ragazze stanno cambiando il loro modo di giocare aumentando qualità e intensità in partita. La gara che abbiamo recuperato la settimana scorsa contro il Città di Brugherio, ad esempio, credo che un anno fa non saremmo riusciti a rimontarla».