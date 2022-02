Campionato riaperto, parola del Valdruento: domata 5-1 la Mappanese

Fermi tutti, il campionato non è finito. Quella che poteva, doveva essere la partita della riapertura dei giochi ha rispettato le attese, vedendo il Valdruento affossare la Mappanese con un rotondissimo 1-5, accorciando così dalla grande capolista Mercadante. Attacco al potere quindi: la missione pare ancora impossibile, ma con i 3 punti di oggi i ragazzi di Domizi hanno un motivo in più per crederci: abbattuta la quarta forza del campionato e girone d’andata ufficialmente chiuso a +3 dal Barcanova terzo. Rimandata la Mappanese di Frascati, che ha faticato tanto nel prendere l’egemonia della partita nel primo tempo, preferendo il...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con