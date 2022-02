Rubbino gemma preziosa, Barbieri incastona il pareggio

Gol incredibili, cartellini rossi, rigori dati e non dati: succede di tutto in via Campo Sportivo dove Sedriano e Pavia Academy impattano sul pareggio confermandosi formazioni di caratura tecnica e spessore caratteriale. Un 2-2 che, per ragioni differenti, lascia l'amaro in bocca a entrambe le squadre. Le gialloblù di Recchia riescono a non far sentire per 70 minuti l'inferiorità numerica dopo il rosso a Serena Pinzin, portandosi avanti con la Gemma di Fabiola Rubbino, e mostrando il fianco quando l'impresa sembrava oramai alla portata. Dal canto, loro le ospiti sciupano un calcio di rigore e per tutto il match danno...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con